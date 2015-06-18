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Bocale Calcio, Sergio Campolo è il nuovo tecnico

Il tecnico torna a guidare la squadra biancorossa dopo sette anni: la scelta del direttore sportivo e le prime parole del nuovo allenatore in vista del campionato di Promozione

18 Giugno 2015 - 10:23 | di Vincenzo Comi

Bocale Calcio 1983, la società e il nuovo tecnico Sergio Campolo

Il Bocale Calcio 1983 ha scelto. Sergio Campolo guiderà la compagine biancorossa nel prossimo campionato di Promozione. La “fumata bianca” è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e la trattativa è stata condotta dal direttore sportivo Nino Cogliandro che dopo aver incontrato altri tecnici, non ha avuto dubbi, Campolo è il successore di Lo Gatto.

Presa la decisione, il direttivo societario presieduto dai vari Antonio Sapone, Nino Spinella e Filippo Cogliandro, ha accettato di buon grado quanto deciso dal direttore sportivo.

Il ritorno dopo sette anni

Sergio Campolo torna quindi a guidare il Bocale Calcio dopo sette anni. Era la stagione 2007/08, quando sempre nel campionato di Promozione non conquistò i play off per un punto.

L’ex centrocampista di Reggina, Messina e Catanzaro che in carriera ha totalizzato quasi 250 presenze da professionista vestendo anche la maglia della Fiorentina, adesso è consulente tecnico FIGC al centro federale di Coverciano ed ha accettato la proposta del Bocale Calcio sposando il progetto presentato da tutta la società.

Le esperienze da allenatore e le prime parole

Fino al 2009 è stato il tecnico dei dilettanti dell’Omega Bagaladi (squadra dell’hinterland reggino, vincendo la Coppa Italia di categoria. Nel febbraio 2010 è chiamato sulla panchina dell’Igea Virtus in Lega Pro Seconda Divisione, mentre nel gennaio 2011 accetta l’offerta del Messina centrando la sua prima vittoria in campionato contro il Nola.

<<A prescindere dalla categoria, il Bocale calcio è stata la prima squadra che ho allenato e ci torno con tanto entusiasmo considerato il progetto che mi è stato presentato>>.

Queste le prime parole del neo tecnico che aggiunge: <<A differenza di tanti anni fa, oggi si può lavorare in una situazione decisamente migliore considerando la struttura dello stadio “Campoli” a nostra completa disposizione. Dovremo fare un grande lavoro – continua il tecnico reggino – mi piace lavorare con i giovani, i presupposti per fare bene ci sono tutti>>.

La nuova stagione del Bocale calcio 1983 è quindi iniziata. Tecnico e dirigenti, stanno già lavorando ai primi colpi di mercato.

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