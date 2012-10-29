Boiling: La Rivoluzione del Clubbing secondo Daniele Giustra e Phphnsm

Ci si aspettava un semplice mixtape di fine ottobre e invece ecco uno di quei casi in cui la selezione musicale è solo la miccia di una bomba pronta ad esplodere. Avevamo chiesto a Daniele Giustra di aggiornarci sui suoi ascolti recenti, invece ci ha recapitato un CD dalla copertina spiazzante.

Ecco la notizia, in un lemma: Boiling. È la nuova clubnight quindicinale dal sapore esterofilo che vedrà la luce proprio alla fine di questa settimana intervallata da Halloween. Cosa c’entri lui — il tipo che da sempre simboleggia la scena alternativa/indie/wave cittadina — con il clubbing, è presto spiegato.

“Boiling è un’idea condivisa con Phphnsm, il mio socio in questa nuovissima avventura. Probabilmente è qualcosa che risale al capodanno scorso, quando siamo stati tra i creatori dell’incredibile nottata Keep It Secret: non esagero affatto se dico che in quell’occasione si respirava un’aria da Londra ’90s. Uno spazio polveroso e fatiscente eppure stracolmo di gente assolutamente fuori di testa e presa bene. Mettevo su pezzi che in un normale fine settimana all’Unpop sarebbero stati fantascienza. Non sembrava neanche di essere a Reggio!”

Bene, la notizia non è più una sola. C’è anche questa collaborazione.

“L’atmosfera di cui parla Dani — aggiunge Phphnsm, già membro della crew di progettisti grafici ‘VNDLS!’ — è stata un mood ricorrente nella mia recente esperienza universitaria a Berlino. Lì la dimensione del club è totalizzante, è uno degli ingredienti fondamentali della vita nella città del Berghain. C’è un senso profondo nel loro modo di fare clubbing, e tanta attenzione è posta nei riguardi della componente estetica. Parlo di gente che dà sembianze e colori al proprio alter ego, ti fanno davvero cogliere l’importanza di prendersi un po’ meno sul serio, di mettere da parte il proprio lato grigio.”

Boiling vuole essere l’espressione di questa riscoperta dei colori. In forme molteplici. Fatevi un giro sulla nostra pagina o sul tumblr, ne capirete di più.

Un Evento per Tutti

Ci spiegano che Boiling non è tanto la ‘loro’ serata ma di tutti quelli che non esitano a “muovere il piedino quando un basso ti accarezza le ginocchia” e aggiungono che la selezione proposta oggi qui su Citynow vuole essere un piccolo spettro dei differenti generi che costituiranno il menù di Boiling: hip hop, uk bass, grime, old school, elettronica indie, techno.

Non resta che darci appuntamento a sabato, dalle 23, al nuovo Circolo 79. Che per l’occasione sarà quasi irriconoscibile.

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