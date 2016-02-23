Bolignano: ‘Ottima prova’. Rullo: ‘Vittoria che ci dà morale’

“Contro Trapani abbiamo offerto un’ottima prova sia dal punto di vista difensivo che su quello offensivo, avviando la gara con grande intensità”. Domenico Bolignano, primo assistente della Viola, commenta così la gara in sala stampa al posto di coach Fabrizio Frates, febbricitante. “La squadra – afferma – è stata concentratissima sin dall’inizio e ha giocato la gara esattamente secondo quanto provato e studiato in settimana. I ragazzi sono stati bravissimi a trovare sin da subito la quadratura del cerchio, grazie anche ad un avvio importante che ha permesso di allungare sul nostro avversario e di gestire la partita. Siamo così riusciti a mantenere il vantaggio concretizzato e a portare a casa la partita”.

In sala stampa anche Roberto Rullo. “Era una partita importante, ce l’abbiamo messa tutta subito sin dall’inizio. Il Trapani è una squadra tosta e ben organizzata. Da parte nostra – spiega -, sin da subito abbiamo elevato l’intensità in difesa e questo ci ha permesso di fare canestri facili. Tutti abbiamo fatto un’ottima partita e di questo sono felice. Ripartiamo da questa vittoria che ci dà morale”.