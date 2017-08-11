Tutto nasce dall’amore per l’arte. Una passione ereditata e maturata nel tempo che ne smuove quotidianamente animo e corpo. Un impegno preso per gioco, quasi una provocazione fatta agli altri ma soprattutto a se stesso. Una scommessa vinta che oggi consente ad Enzo Bollani, ideatore del marchio ‘Bollani Biciclette’, di raccoglierne appieno i frutti.

Parliamo di un marchio esclusivo ed originale che nulla a che vedere con le ‘comuni’ biciclette.

Nato il 29 settembre 2013 “Bollani Biciclette”, noto marchio che ha già riscosso grande successo negli USA e in Medio Oriente, è presente da qualche settimana in Calabria, precisamente a Scilla.

Dove nascono le biciclette in Brianza

Le biciclette di Bollani prendono vita in un piccolo ma produttivo capannone nascosto nel verde della Brianza. Da lì hanno pedalato ovunque nel mondo e continuano a pedalare per raggiungere mete esclusive come quella della nostra Scilla.

Le bicilette a scatto fisso, alcune delle quali ispirate al mondo automobilistico degli anni ’70 in particolare ad alcuni modelli degli storici marchi “Porsche” e “Alfa Romeo”, vengono prodotte con telaio e componenti rigorosamente italiani.

Partner dello Scilla Jazz Festival

Da oggi partner anche della prima edizione di “Scilla Jazz Festival”, in scena al Castello Ruffo fino a domenica 13 agosto, “Bollani Biciclette” è presente al lido “Paradiso” con due modelli rivolti per lo più ad un pubblico femminile.

Enzo Bollani è già stato stregato dal fascino di Scilla e promette ai nostri microfoni importanti novità che verranno svelate nei prossimi giorni proprio sul nostro magazine.

Personalità, eleganza, sportività e raffinatezza fanno di “Bollani Biciclette” un marchio esclusivo dallo stile inconfondibile.

Avremo modo nei prossimi giorni di conoscere meglio Enzo Bollani e le sue creazioni, che finalmente hanno toccato anche il blu di Scilla.

Intanto non rimane che fare una bella passeggiata in quel di “Marina Grande” di Scilla per conoscere e perché no provare una delle biciclette esistenti più esclusive al mondo.

PER INFO: www.bollanibiciclette.it