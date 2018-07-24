Bonetto: ‘Convinto dalla storia del club. E quel gol alla Juventus..’
Il centrocampista ventunenne Mattia Bonetto racconta perché ha scelto la Reggina e qual è la sensazione più bella della sua carriera
24 Luglio 2018 - 11:46 | di Michele Favano
Piede destro, appena ventunenne, Mattia Bonetto è uno dei tanti giovani all’interno della rosa di mister Cevoli. Centrocampista dai piedi buoni, dovrà guadagnarsi un posto in un reparto già ricco di elementi:
“Ho sentito il mio procuratore che mi ha proposto il trasferimento a Reggio Calabria. Conoscendo la storia di questo club importante non ho esitato a rispondere subito si.
Stiamo lavorando bene, mettendo benzina nelle gambe, si avverte un po’ di fatica ma sto bene.
Bella sensazione, la più bella della mia carriera, il gol realizzato alla Juventus quando indossavo la maglia dell’Inter con la squadra Primavera”.
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