Borse di studio Altafiumara per studenti del Maggia: premiati sei giovani talenti

Promuovere e supportare l’alternanza scuola-lavoro dei giovani talenti del settore alberghiero, creando un ponte virtuale tra il Mediterraneo e il Lago Maggiore, per lo scambio di esperienze e competenze: è questo l’obiettivo con cui lo scorso 11 marzo Altafiumara Resort & Spa – resort di lusso situato a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria – ha donato 6 borse di studio ad alcuni studenti meritevoli delle classi quarta del Maggia di Stresa.

Non è la prima volta che gli studenti del Maggia svolgono l’esperienza di scuola-lavoro presso l’Altafiumara Resort & Spa e il legame con essa è l’esempio di quanto la scuola abbia saputo costruire una rete di contatti con strutture ricettive e alberghiere di altissima qualità in tutta Italia, presso le quali gli studenti e le studentesse possono continuare a formarsi e mettere in pratica quanto imparano in classe e nei laboratori. Queste partnership, infatti, consentono di adattare i programmi di studio alle reali esigenze del mercato, preparando gli studenti non solo a entrare nel mondo del lavoro ma a eccellere.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio, avvenuta l’11 marzo presso il Campus Maggia, erano presenti il supervisor della struttura calabrese Gaetano Bevacqua, il direttore amministrativo Gaetano Aricò e l’hotel director Gennaro di Meo. C’erano inoltre il Dirigente scolastico, prof. Fiorenzo Ferrari, e le famiglie dei premiati. Le studentesse e gli studenti vincitori delle borse di studio, riservate alle classi quarte, sono: Alice Egocera e Noah Beghelli della 4° cucina, Luca Crivelli e Cristian Rossetti della 4° sala, Alessia Diggifico e Sofia Marchetti della 4° accoglienza turistica.

“Sono orgoglioso di aver rinnovato la nostra partnership con l’istituto Maggia, a conferma dell’importanza per il settore alberghiero di promuovere iniziative inter-regionali di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di supportare i giovani di talento nello sviluppo di competenze teoriche poi applicate alla pratica.”, ha affermato il dottor Bevacqua, supervisor di Altafiumara Resort & Spa, che recentemente ha ospitato la riunione ministeriale G7 sul Commercio. “È con grande entusiasmo, infatti, che ogni anno percorro 2mila km per venire a Stresa, in questa “magica” struttura che è il Maggia, insieme ai miei collaboratori. Mi riprometto di tornare anche l’anno prossimo e, se possibile, aumentare il contributo per le borse.”

Il Maggia offre anche la possibilità di svolgere il Pcto, l’alternanza scuola lavoro ovvero lo stage, presso Altafiumara, con cui ha una partnership.

“Il legame tra scuola e aziende è fondamentale per tutti i nostri corsi, sia per quelli tecnico-professionali sia per il corso liceale. Sono emozionato nel vedere la gioia delle ragazze e dei ragazzi dell’alberghiero che vedono riconosciuti i loro talenti dai professionisti del settore. Per responsabilità nei confronti del territorio, tutti i nostri studenti di terza svolgono lo stage sul Lago Maggiore, mentre in quarta facciamo loro incontrare anche altre tipologie di offerta turistica, in Italia e all’estero“ – argomenta il Dirigente scolastico, prof. Fiorenzo Ferrari.