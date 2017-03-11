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Brachetti con la sua magia ammalia il Cilea e lo lascia a bocca aperta

Teatro pieno e pubblico incantato per la prima volta a Reggio di Arturo Brachetti, genio dell'illusionismo, tra cambi impossibili e sabbia

11 Marzo 2017 - 18:33 | di Pasquale Romano

Arturo Brachetti in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria con lo spettacolo Solo

di Antonello Diano – Ieri sera al Cilea, vi è stata la prima volta assoluta a Reggio Calabria di Arturo Brachetti, genio del visual performing art e dell’illusionismo. Un Teatro Cilea pieno come sa fare il popolo reggino delle grandi occasioni, è rimasto incantato dallo spettacolare viaggio dello showman.

Viaggio, è l’unica parola da utilizzare per questo tipo di esperienza teatrale e scenografica. Un viaggio attraverso le emozioni, sonore e visive, dove Brachetti da “Solo” ti seduce con i suoi cambi impossibili, le sue interpretazioni magistrali che variano da Pavarotti a Freddie Mercury, da Shrek a Peter Pan.

Lo spettacolo Solo

Un uomo “solo” come il titolo dello spettacolo che riesce a mantenere accesa l’attenzione anche senza l’ausilio dei cambi di abito, ma con uno o pochi oggetti di scena. Brachetti ha interpretato personaggi famosi e storici, dandogli vita grazie anche ad un semplice cappello. Lo show è mutevole e cangiante, non delude mai e non rallenta.

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Brachetti è un visual performing art, la cui velocità di cambio di abiti di scena è impressionante, ma riesce ad intrattenere il pubblico anche con uno dei più classici giochi, come quello delle ombre cinesi.

La casa come filo conduttore

Un viaggio, il cui filo conduttore è la vita e la casa, il nostro habitat più intimo e personale. Esperienze di vita e di casa che si intrecciano nelle varie interpretazioni di Brachetti, che ci conduce nelle sue stanze: dalla cucina al bagno, fino alla stanza più remota, quella dei suoi ricordi più intimi e del suo vero io.

L’epilogo degno di nota, si conclude con uno show di laser e giochi di luce, una danza tra Brachetti ed il suo degno assistente-cameraman. Il tocco di classe finale si raggiunge con il disegno “live” su sabbia..
Arturo Brachetti è questo, un grande showman dal cuore umile e tenero.

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