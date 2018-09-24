La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) presenta: “Bridal Fashion Show”. La prestigiosa kermesse si svolgerà domenica 30 settembre, alle ore 18:00, presso l’Area Fieristica Centro Commerciale Due Mari di Lamezia Terme. L’evento rientra all’interno del ricco calendario di appuntamenti del “Wedding Expo 2018”. L’importante fiera, dedicata al mondo degli sposi ed alla casa, organizzata dalla Società Mediterranea Comunicazioni di Antonio Rositano e da La Rosa Fiere di Vincenzo La Rosa, taglierà il nastro il 27 settembre e si concluderà il 30 settembre proprio con la kermesse.

In passerella le straordinarie collezioni 2019 delle eccellenze del made in Italy e dei fashion designer che, con la loro professionalità ed unicità ed il loro estro e la loro indiscussa creatività, si sono ritagliati un ruolo di tutto rispetto nel mondo del fashion system: Antonino Cedro con il suo brand Antonino Cedro Couture e la presenza della sua madrina d’eccezione l’attrice e scrittrice Claudia Conte; Flavia Amato con il suo brand Malìa Lab; Noemi Azzurra Neto dell’Acqua stilista per il brand Davida Sposa; Luna Luminita Giurca; Giuseppe Sarubbo stilista del marchio Giusari Collection.

A presentare l’evento, nella splendida cornice della sala eventi del Wedding Expo 2018, Alessandra Giulivo, presidente della(CNGFD). Tra gli ospiti, il vice presidente della CNGFD Giovanna Ioppolo, il direttore generale della CNGFD Dario Caminiti, il direttore editoriale della rivista Nozze Mag, Antonio Rositano, amministratore unico de La Rosa Fiere, Vincenzo La Rosa, la fotografa Stefania Sammarro, art director di Art Fabrique. A curare l’immagine delle bellissime modelle la make-up artist Erica Forgione e l’hair stylist Lina Torcaso. È tutto pronto per vivere insieme un indimenticabile Bridal Fashion Show, durante il quale le future spose avranno l’opportunità di vedere sfilare l’abito dei propri sogni.