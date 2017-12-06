Bronzi di Riace non protetti? Malacrino assicura: ‘Stanno bene’

Bronzi di Riace “senza protezione”. E’ la denuncia del Giornale dell’Arte, che sulla vicenda aveva già firmato una inchiesta nella primavera scorsa e che ora torna sul tema, con un articolo riportato sull’edizione cartacea, nel quale denuncia: “Il sistema di monitoraggio è fuori uso da quattro anni”. Ma dal Museo di Reggio Calabria il direttore Carmelo Malacrino rassicura: “I Bronzi stanno bene, lo ha chiarito un funzionario dell’istituto centrale di restauro, la vicenda non è come è stata riportata”.

Interpellato dall’ANSA, Malacrino riferisce che il 30 e 31/10 2017 un funzionario dell’Istituto di restauro ha visitato i Bronzi insieme a tecnici dell’azienda che era stata incaricata dalla Soprintendenza. “Un affidamento che risale al 2013 per il quale stiamo cercando di fare tutto quello che è necessario fare”, aggiunge, “Noi stiamo cercando di lavorare nell’interesse di tutti per la conservazione dei Bronzi. Anzi, a questo proposito, confermo che i Bronzi stanno bene, come è stato chiarito dal funzionario dell’Istituto centrale del restauro. Non possiamo rimanere impaludati in una questione tutta campata per aria. Se ci sono dei problemi si affrontano. Non possiamo trovarci impelagati sempre nella stessa questione”.