Gli auguri di CityNow e gli orari di apertura di Ipogeo di Piazza Italia, Castello Aragonese e Museo Archeologico per il Ferragosto reggino

Ferragosto, è giunto il capodanno estivo che per tanti segna la fine della bella stagione e delle ferie, e che per tanti altri è invece sinonimo di relax. La redazione di CityNow.it vuole augurare a tutti i lettori di trascorrere un 15 Agosto all’insegna del divertimento e del relax.

Lo festeggiamo con gite fuori porta, grigliate sul mare o in montagna, cene in spiaggia con tanto di musica e fuochi d’artificio. Il Ferragosto in Calabria ha mille sfaccettature, un po’ come ogni festa che si rispetti.

Le possibilità sono infinite, soprattutto in una città come la nostra, mare, montagna, cultura, a Reggio non manca davvero nulla per trascorrere un ferragosto indimenticabile.

Un Ferragosto all’insegna di arte e cultura

Quest’anno le sorprese sono ancor di più, oltre a fruire delle nostre bellissime coste e della vicina montagna, quello del 2017 sembra essere un Ferragosto reggino all’insegna dell’arte e della cultura.

Ricordiamo ai nostri lettori infatti che nella giornata di oggi sarà possibile accedere al sito Ipogeo di Piazza Italia. Gli orari sono i seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Inoltre a Ferragosto tutti al Castello Aragonese. In sintonia con l’iniziativa del Mibact che apre per il lungo ponte di Ferragosto 350 siti culturali e musei in tutta Italia, il Comune di Reggio Calabria il 15 agosto accoglierà turisti e visitatori al Castello Aragonese dalle 9 alle 14,00 e dalle 17 alle 24,00.

Non poteva mancare infine anche l’apertura della casa dei Bronzi di Riace, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria apre le sue porte a turisti e cittadini con orario prolungato dalle 9.00 alle 20.00 con ultimo ingresso alle 19.30

Buon Ferragosto da tutti noi di CityNow.it!