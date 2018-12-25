É comparso solamente ieri sui social, ma ha già all’attivo tantissime interazioni! Stiamo parlando del singolare video di auguri che i reggini hanno ricevuto in occasione del Natale 2018.

Niente a che vedere con il video istituzionale che i cittadini si aspetterebbero dall’Amministrazione Comunale che, per quest’anno, ha deciso di dare ai suoi auguri quel tocco di creatività che ai reggini tanto piace.

“Buona fine e buon principio” – così Sandrino, il reggino che ha imparato a farsi amare dai concittadini attraverso i suoi video, ci introduce a quello che, inizialmente, ci sembrerà un video alquanto ‘insolito’. Se da un lato infatti siamo abituati a vederlo nelle vesti più disparate, dall’altro non ci si aspetta proprio di vederlo ospite nell’ufficio del Sindaco a scambiare convenevoli tipici del Natale.

E così tra un “Buon Natale a te e famiglia” e “Portici du crispeddi e figghioli” ci si ritroverà catapultati non solo nella quotidianità di ognuno di noi, ma anche all’interno di quelle tradizioni che sono alla base di questa festa per tutti i reggini. Il simpatico video natalizio mostrerà una Reggio Calabria in cui dopo tanti anni si respira aria di festa, una città che non ha dimenticato il valore delle sue tradizioni e cittadini in grado di innamorarsi ancora della loro terra.

Saranno state la parlantina di Sandrino e le tradizioni tipiche della nostra terra a raccogliere il consenso dei cittadini? Scoprilo guardando il VIDEO.