La Regione Calabria ad ‘Artigiano in Fiera 2025’ con 225 aziende – FOTO

La Regione Calabria è tornata protagonista anche all’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, il più grande evento internazionale dedicato all’artigianato.

Dal 6 al 14 dicembre, 225 aziende calabresi – di cui 40 specializzate in artigianato artistico – sono presenti nella nuova area dedicata alla Calabria, rendendola una delle collettive più numerose e rappresentative della manifestazione.

Il “Villaggio Calabria” è situato nel padiglione 6, una posizione strategica che ne garantisce una visibilità ancora maggiore, mettendo in risalto le eccellenze artigianali, enogastronomiche e turistiche della regione.

Le novità della Calabria a Artigiano in Fiera 2025

Le principali novità della Calabria a Artigiano in Fiera 2025 includono:

225 aziende calabresi , con un focus sull’ artigianato artistico e tradizionale.

, con un focus sull’ e tradizionale. Allestita anche Piazza Calabria : uno spazio istituzionale di 340 mq , che ospiterà eventi culturali, musicali e incontri, diventando il cuore pulsante della regione alla fiera.

: uno spazio istituzionale di , che ospiterà eventi culturali, musicali e incontri, diventando il cuore pulsante della regione alla fiera. Un’ area turismo , dedicata alla promozione delle bellezze naturali e delle destinazioni calabresi.

, dedicata alla promozione delle bellezze naturali e delle destinazioni calabresi. Il ristorante Calabria , che offre un’autentica esperienza gastronomica , con i migliori prodotti tipici della regione.

, che offre un’autentica esperienza , con i migliori prodotti tipici della regione. Laboratori artigianali dal vivo che permetteranno al pubblico di scoprire mestieri tradizionali come la tessitura, l’intaglio del legno e la liuteria.

La Regione Calabria partecipa da moltissimi anni con una presenza strutturata e riconoscibile.

Soddisfazione da Occhiuto, Gallo e Calabrese

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto e gli assessori Gianluca Gallo (Agricoltura) e Giovanni Calabrese (Turismo) hanno espresso grande soddisfazione per l’allestimento di Piazza Calabria, uno spazio ricco di novità che ha attirato numerosi visitatori.

Il padiglione Calabria è stato particolarmente apprezzato da chef, pasticcieri e rappresentanti della politica nazionale, riuscendo ad attirare l’attenzione dei visitatori di ogni età per la variegata offerta qualificata che ha saputo proporre. Artigiano in Fiera, con oltre un milione di visitatori e la partecipazione di più di cento Paesi, rappresenta infatti una vetrina globale per la Calabria, che anche in questa edizione punta a far conoscere al mondo le sue tradizioni, le innovazioni, la cultura e la sua identità unica.