Calabria e Ballando con le Stelle: legame vincente del sabato sera di Rai1

Reggio protagonista tra le immagini più emozionanti: ci sarà la croce che svetta sui resti del Castello di Bova e non mancheranno i Bronzi di Riace

Il 22 novembre, la Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande show di Milly Carlucci su Rai1. La puntata metterà in risalto le meraviglie artistiche e naturali della regione, con una clip realizzata nella splendida Piazza della Repubblica a Pizzo, un luogo simbolo del borgo affacciato sul mar Tirreno. La piazza, che funge da scenografia naturale, ospiterà anche una suggestiva esibizione di pole dance.

L’iniziativa è parte della convenzione tra Rai Com, la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, che ha come obiettivo la promozione delle bellezze calabresi a livello nazionale.

Immagini mozzafiato e luoghi storici della Calabria

Ad aprire la puntata saranno le immagini aeree di alcuni dei luoghi più affascinanti della Calabria. Tra le immagini più emozionanti ci sarà la croce che svetta sui resti del Castello di Bova (RC) e i resti delle Terme Romane di Curinga (Cz). Non mancheranno le famose immagini dei Bronzi di Riace, ritrovati nel 1972 a largo di Riace Marina e oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Alle spalle degli artisti in gara, si alterneranno immagini di alcune delle località più belle della regione: il Castello di Santa Severina (Cz), il Castello Murat di Pizzo (VV), il Teatro Cilea di Reggio Calabria e il suggestivo vicolo di Tropea (VV). Non mancheranno panorami mozzafiato, come il tramonto sulla costa tirrenica, Piazza XV Marzo a Cosenza con il Teatro Alfonso Rendano, Catanzaro vista dal porto e il Castello della Valle a Fiumefreddo Bruzio (Cs).