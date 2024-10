Calabria, cadenza di biologi negli ospedali: chiesto potenziamento organico

Il Consigliere Regionale Giuseppe Pedà, a fronte delle incessanti segnalazioni da parte degli operatori sanitari e dagli utenti della Sanità calabrese, nella giornata di oggi ha scritto al Commissario Straordinario della Sanità Generale Saverio Cotticelli, in merito alla necessità di potenziare l’organico dei medici biologi , carente in tutti i nosocomi calabresi e particolarmente in quelli della provincia di Reggio Calabria.