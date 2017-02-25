Calabria d’Autore presenta ‘Un Secolo di Passione’, incontro con il dott. Sebastiano Caffo

Imprenditoria, storia di uomini e aziende, analisi della comunicazione e idee a confronto: questi i temi principali affrontati ieri sera a Calabria d’Autore, nella splendida, e gremita in ogni ordine di posto, sala museo “Il Ferroviere”, sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre, con ospite il Dott. Sebastiano Caffo, amministratore delegato dell’omonima e famosa distilleria.

Il libro e l’intervista all’imprenditore

“Un Secolo di Storia”, libro che narra le vicende dell’azienda dal 1915 ai giorni nostri, è stato il fulcro dell’intervista al noto imprenditore, condotta dal dott.Felice Iracà e da Marco Mauro. La sfida di portare un’azienda dalla Sicilia alla Calabria, in particolar modo in una zona potenzialmente svantaggiata come l’entroterra del vibonese, la visione di voler allargare ad un pubblico differente, come quello rappresentato dai giovani e dalle donne, un prodotto tipicamente maschile orientato, peraltro, ad un target over 50 e l’idea di reinventarne l’uso portandolo da una dimensione casalinga ad una globale, servendolo “ghiacciato”, in contrasto con la tradizione, sono stati i punti principali analizzati dal dott. Caffo che, incalzato dalle domande dei presentatori, ha raccontato al pubblico come affronta ed ha affrontato le sfide poste quotidianamente dal territorio, dal mercato e dai settori dell’innovazione e della comunicazione. Proprio su quest’ultimo punto è stato dato ampio spazio al pluripremiato spot del noto Amaro, prodotto dall’azienda, orientato di fatto al nuovo target di riferimento, appunto i giovani e le donne.

Già Presidente dei Giovani Industriali di Confindustria, il dott. Caffo ha, infine, ribadito dal palco, l’importanza di ripartire dalle proprie forze, sottolineando che in Italia, la produzione delle risorse interne si è ridotta al 20%, quando si potrebbero garantire percentuali ben più importanti che servirebbero a far ripartire bene il mercato, soprattutto dell’agroalimentare.

Il finale sul palco con gli ospiti

Il finale sul palco ha visto la presenza del dott. Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Davide Destefano, responsabile regionale CONPAIT Gelati, Vincenzo Pennestrì, Presidente associazione italiana Gelatieri, Pino e Melina Ficara, titolari di una nota pasticceria reggina, dell’artista Alessandro Allegra, che durante l’intervista ha realizzato dal vivo un dipinto utilizzando come base per la colorazione il prodotto principale della Distilleria Caffo, Natale Centofanti, titolare di Elca Sound e del Presidente Onorario dell’Associazione Incontriamoci Sempre Mimmo Cavallaro.

La serata ha avuto il suo dolce epilogo con la degustazione di prodotti dolciari, la grande torta, il sorbetto e il gelato, realizzati sulla base dei prodotti della distilleria Caffo.