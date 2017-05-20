Calabria Film Commission al Festival di Cannes

La Calabria Film Commission presente alla 70ª edizione del Festival di Cannes. Domani una giornata fitta di eventi. In programma, la proiezione del film “A Ciambra” di Jonas Carpignano alla prestigiosa “Quinzainedesrealisateurs”. Il lavoro è stato finanziato nell’ambito del progetto Lu.Ca, il protocollo di intesa che ha dato il via alla collaborazione operativa cinematografica tra Basilicata e Calabria. “A Ciambra” racconta la storia di un’amicizia nata tra un attore di colore e un bimbo rom. Ambientato in una comunità stanziale di Rom di Gioia Tauro, in Calabria, il suo prologo è stato girato lungo la diga di Senise, in Basilicata.

Il lungometraggio di Jonas Carpignano è nato sulla scia del successo dell’omonimo cortometraggio che ha incantato esperti e addetti ai lavori da tutto il mondo. In concomitanza con la proiezione della pellicola,alle ore 12, nel salone Marta dell’Italia Pavilion (Hotel Barrière le Majestic) la Fonda ione Calabria Film Commission presenterà il nuovo bando di incentivi pubblici per l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali e internazionali nel territorio della Regione Calabria.

Il bando di incentivi per le produzioni

Il bando prevede per i lungometraggi e serie televisive un contributo massimo del 30% delle spese ammissibili fino a 200mila euro.

Per web series, un contributo massimo del 50% delle spese ammissibili fino a 20mila euro. Per i documentari, un contributo del 50% fino a 40mila euro. Possono presentare domanda di ammissione al contributo le imprese di produzione cinematografica e/o audiovisiva aventi sede in Italia (codici ATECO 59.11 o 59.12), in uno dei Paesi dell’Unione Europea (classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11) o in un Paese extraeuropeo a condizioni di reciprocità. A illustrare i termini del bando il Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno.

Il Bando Lu.Ca tra Calabria e Basilicata

Si tornerà poi, a parlare del Bando Lu.Ca con cui è stato finanziato il film “A Ciambra”. Prima azione concreta nata da un protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata volto ad instaurare forme di collaborazioni tra le due film commission. L’obiettivo è stato quello di implementare l’attrattività dei due territori con particolare riferimento all’incoming di nuove produzioni.

Con il Bando Lu.Ca un fondo è stato destinato al finanziamento di produzioniinteressate a progetti da realizzare contemporaneamente sui due territori. Le due Fondazioni, nel 2016, hanno stanziato un fondo pari a 150mila euro, poi implementato, per la realizzazione di tre lungometraggi e un cortometraggio finanziati da ogni Fondazione per circa 86mila euro da spendere su ciascun territorio determinando una moltiplicazione delleopportunità per le maestranze e gli operatori delle due regioni.

A seguire, dunque, alle ore 12.30, sempre nel salone Marta dell’Italia Pavilion il Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno e il Direttore della Lucania Film Commission, Paride Leporace presenteranno agli operatori di settore contenuti e i termini dell’accordo che si appresta ad essere rinnovato.