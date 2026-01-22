Maltempo in Calabria, Princi: ‘Vicina ai territori, subito azioni concrete’

L’eurodeputata Princi esprime solidarietà alla Calabria per il maltempo e annuncia la richiesta alla Commissione UE per il Fondo di solidarietà

L’eurodeputata calabrese Giusi Princi esprime profonda vicinanza e solidarietà alle comunità calabresi duramente colpite dalla recente ondata di maltempo, che ha causato gravi danni a infrastrutture, abitazioni e attività produttive in diverse aree della regione.

“Gli eventi climatici estremi – afferma l’On. Princi – non sono più episodi straordinari, ma realtà con cui cittadini e istituzioni devono ormai purtroppo confrontarsi. La tutela della vita umana resta la priorità assoluta. Fortunatamente non si sono registrate vittime, anche a seguito dell’efficace azione di intervento messa a terra in Calabria”.

Gestione dell’emergenza e prevenzione

Un plauso prosegue l’eurodeputata, va al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a tutto il personale della Protezione Civile, guidata dal Dirigente Generale Domenico Costarella, agli amministratori locali, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che in un momento di grande criticità hanno gestito l’emergenza al meglio, con grande professionalità, rapidità e senso del dovere.

“Quanto accaduto in Calabria e in altre regioni del Mezzogiorno – continua l’eurodeputata – conferma l’urgenza di rafforzare la prevenzione, la sicurezza dei territori e la resilienza climatica. L’Italia, come già annunciato dal Vicepremier Antonio Tajani, farà richiesta alla Commissione Europea per attivare la procedura di accesso al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, garantendo risposte rapide ed efficaci ai territori più colpiti”.

In questo percorso l’esponente politica dichiara di voler camminare fianco a fianco con gli altri europarlamentari calabresi e siciliani per sostenere e accelerare l’iter a salvaguardia delle regioni interessate.