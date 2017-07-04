Calabria, la pubblicazione del bando per la creazione di servizi nel campo della disabilità

E’ di qualche giorno fa la pubblicazione da parte della Regione Calabria del bando per la selezione di progetti finalizzati alla creazione o al potenziamento di servizi innovativo-sperimentali nel campo della disabilità. E’ un primo passo importante perche ha l’obiettivo, con l’aiuto delle Associazioni di riferimento, di migliorare o addirittura di garantire nei casi in cui esso sia precluso per impossibilità logistiche, l’accesso alle aree portuali e balneari da parte delle persone con disabilità.

Questo primo intervento mi lascia ben sperare. Per troppo tempo le nostre spiagge, tra le più belle d’Italia, sono state inaccessibili alle persone affette da disabilità. Eppure, sono le piccole cose a fare la differenza: passerelle, rampe, parcheggi riservati, percorsi referenziali, docce e bagni attrezzati. Di barriere architettoniche si parla spesso ma ciò che io più temo sono le barriere invisibili, quelle mentali. Quelle che io, come tanti altri che vivono la medesima condizione, quotidianamente combattiamo: l’inerzia delle amministrazioni e l’indifferenza dei cittadini.

Oggi però soffia un vento diverso, il vento del cambiamento, dell’inclusione, il vento del progresso. Ringrazio anticipatamente la Regione Calabria, l’Amministrazione del comune di Fuscaldo e tutte le Associazioni che stanno lavorando ad un progetto condiviso affinché il nostro Mare possa dirsi realmente il “Mare di Tutti”.

Giancarlo Iacucci Responsabile Politiche Sociali

IDM Giovani Calabria