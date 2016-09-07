In Calabria matrimonio con regalo insolito

Loredana e Massimo si sono sposati a Cutro e hanno regalato agli invitati un ingresso al Museo di Crotone: oltre 150 biglietti per far conoscere la cultura calabrese

“Crediamo che la Calabria dovrebbe puntare sulla cultura, sulla bellezza dei luoghi, sul mare, sul turismo, sull’enogastronomia per essere un punto di riferimento in Italia. Per fare questo bisognerebbe puntare ogni sforzo per inseguire il bello, nelle coste, nel mare, nell’edilizia, nelle opere pubbliche, perché i turisti vanno dove trovano la bellezza. Noi nel nostro piccolo abbiamo solo voluto mandare un segnale. Sta alla politica fare il resto”.

Le nozze a Cutro e il regalo agli invitati

E’ un messaggio d’amore in piena regola quello che Loredana e Massimo, freschi sposi, rivolgono alla Calabria e alle sue bellezze. Lo scorso 29 agosto sono convolati a nozze nella chiesa della Santissima Annunziata di Cutro. Sono stati loro a far trovare agli invitati, invece del solito segna posto, un buono che altro non è che l’ingresso al Museo di Crotone valido fino al 31 dicembre prossimo. Oltre 150 i biglietti -si legge su Crotonenews.com- comprati dagli sposi per il regalo agli invitati.

Un regalo insolito, un gesto che punta in modo concreto a far conoscere ai calabresi stessi la cultura che li circonda. Nel Museo di Crotone, diretto da Gregorio Aversa, si trovano alcuni pezzi straordinari come i vasi unguentari corinzi di epoca arcaica, il «tesoro di Hera» trovato nell’edificio B dell’Heraion e due «askos» bronzei a forma di sirena (ce ne sono tre al mondo: due qui), uno dei quali restituito dal Getty Museum di Malibu, in California.

Il tema delle nozze: l’arte

Il tema scelto per il matrimonio di Loredana e Massimo, con regali di questo tipo per gli invitati, non poteva che essere l’arte. “I tavoli degli invitati avevano nomi di pittori famosi, ad ogni tavolo c’era una stampa fatta a mano su legno di un’opera del pittore. È stato fatto tutto all’insegna del facciamo vedere come è bella l’arte” spiegano i neo sposi. Iniziativa da evidenziare e promuovere, nella speranza che in tanti altri seguano le orme di Loredana e Massimo. Innamorati uno dell’altro, sentimento sincero rivolto anche alla loro terra…