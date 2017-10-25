É stata presentata al Museo Marca di Catanzaro l’opera ‘Meridianam‘, dell’artista ‘Smoe‘ che rientra nella strategia di Anas di valorizzazione delle proprie strade mediante l’utilizzo della Street Art.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed inserita nel progetto “Migrarti“, è stata illustrata dal Responsabile coordinamento territoriale, Giuseppe Ferrara; dal responsabile del Brand e Immagine di Anas, Claudio Arcovito, e dallo stesso autore dell’opera.