Anas valorizza le strade con la Street Art. Presentata in Calabria ‘Meridianam’
Al Museo Marca di Catanzaro la presentazione di 'Meridianam', l'opera di Smoe sullo svincolo Nalini della statale 106 che racconta le migrazioni nel Mediterraneo
25 Ottobre 2017 - 14:39 | di Eva Curatola
É stata presentata al Museo Marca di Catanzaro l’opera ‘Meridianam‘, dell’artista ‘Smoe‘ che rientra nella strategia di Anas di valorizzazione delle proprie strade mediante l’utilizzo della Street Art.
L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed inserita nel progetto “Migrarti“, è stata illustrata dal Responsabile coordinamento territoriale, Giuseppe Ferrara; dal responsabile del Brand e Immagine di Anas, Claudio Arcovito, e dallo stesso autore dell’opera.
“Con Meridianam, ‘A sud’ – ha spiegato l’artista – ho voluto raccontare le migrazioni nel Mediterraneo di questi ultimi anni”. “Il progetto – é detto in un comunicato – ha interessato una parete dello svincolo ‘Nalini’ sulla strada statale 106 ‘Jonica’, a Catanzaro Lido, e fa parte del percorso già avviato da Anas che si avvale della Street Art come strumento per valorizzare le proprie infrastrutture, come accaduto sul Grande Raccordo Anulare a Roma con GRAArt”, progetto di arte contemporanea urbana”.
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