Calabria, pubblicazione bando per promozione e produzione culturale

È stato pubblicato sul sito della Regione Calabria, nella sezione Dipartimento istruzione e attività culturali, l’avviso in pre informazione per la selezione e il finanziamento di interventi per la promozione e la produzione culturale.

Il periodo emergenziale appena trascorso ha reso difficoltoso l’espletamento di qualunque attività culturale.

E’ mio auspicio che le risorse messe a disposizione siano il punto di una nuova partenza verso il raggiungimento della normalità. È fondamentale che la Regione stimoli e incentivi le Attività Culturali poste in essere da enti pubblici e privati.

La nostra Regione, terra di cultura plurimillenaria, dove essere messa nella condizione di farsi apprezzare, sempre di più, per il Bello e il Buono. Ciò che non lo è non deve e non dovrà mai più trovare spazio vitale nelle nostre contrade, fra le nostre genti.

Agli operatori della Cultura e dell’Arte il mio ringraziamento per gli sforzi e la disponibilità messi in campo in questo periodo difficile e, per certi versi, drammatico. Al loro coraggio, unisco la mia presenza attiva e fattiva.

Così Nino Spirlì, vicepresidente e assessore alla cultura e ai beni culturali della Regione Calabria.