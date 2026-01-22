Ciclone Harry, la reazione della politica e della società civile

La Cgil Calabria esprime solidarietà ai cittadini, alle imprese e ai lavoratori duramente colpiti dagli effetti del violento maltempo che in queste ore ha investito la regione con il ciclone Harry.

“Le intense precipitazioni, il forte vento e le mareggiate hanno provocato danni ingenti mettendo a rischio posti di lavoro, continuità produttiva e sicurezza delle persone – afferma il Segretario Generale Gianfranco Trotta -. Ancora una volta la Calabria paga un prezzo altissimo a causa di un territorio fragile e vulnerabile, ma anche per la mancanza di una programmazione strutturale sulla prevenzione e la messa in sicurezza del territorio, più volte da noi sollecitata”.

Per il sindacato è urgente attivare interventi immediati e straordinari a sostegno delle popolazioni e delle attività colpite. Interventi a cui deve però seguire una seria presa in carico delle fragilità del territorio e della sua manutenzione.

“Ciclicamente, la Calabria si piega per il maltempo. Frane, inondazioni, crolli di arterie stradali non possono essere più etichettati come eventi straordinari. Ribadiamo – afferma Trotta- la nostra richiesta di un grande piano per la manutenzione del territorio che venga focalizzato sulla sicurezza idrogeologica , la prevenzione degli incendi e la tutela ambientale. Ricordiamo, infine, che il settore della Forestazione è ai minimi storici, con poco personale e in età avanzata. Da tempo chiediamo un piano per il lavoro che punti anche e particolarmente ad irrobustire questo ambito, garantendogli maggiore operatività”.

A seguito della violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Calabria, colpendo in maniera particolarmente dura i territori della fascia ionica, l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro ha inteso tracciare un primo bilancio dell’emergenza.

“I danni registrati sono ingenti e sotto gli occhi di tutti. Esercizi commerciali, rete stradale e servizi essenziali sono stati messi a dura prova. Oggi le comunità colpite – a cui la Regione Calabria continuerà a garantire massima vicinanza – piangono una situazione che ha generato sconforto e profondo dispiacere. Desidero però sottolineare con forza – prosegue l’assessore – che grazie all’informazione tempestiva, al sistema di allertamento e alla rete di sicurezza, con interventi di soccorso coordinati dalla Protezione Civile regionale ed il supporto fondamentale dei volontari, è stato possibile scongiurare rischi per le vite delle persone e mettere in sicurezza famiglie che vivono nelle aree più esposte. La Regione Calabria è al lavoro per affrontare la fase successiva all’emergenza. Siamo al fianco di tutti i territori colpiti, abbiamo avviato la ricognizione dei danni e attiveremo le procedure previste dalla legge per la richiesta dello stato di calamità naturale. Faremo tutto il possibile per assicurare strumenti di sostegno e indennizzi e aiutare la popolazione a ricominciare”.

“Siamo certi che, di fronte a questa ennesima emergenza che ha colpito la Calabria, le massime istituzioni assumeranno consapevolmente le giuste misure a sostegno dei territori. In tal senso, il presidente Roberto Occhiuto ha preannunciato che sarà richiesto lo stato di emergenza nazionale. Parole di sostegno sono subito arrivate anche dalla premier Giorgia Meloni, anticipando che nei prossimi giorni il ministro per la Protezione civile Musumeci e il Capo dipartimento Ciciliano si recheranno nei luoghi colpiti. È fondamentale che la Regione e le amministrazioni locali non restino isolate, ma vengano messe nelle condizioni di poter agire fin da subito per rimettere in moto i territori e aiutare concretamente i cittadini”.

La vicinanza della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria

“La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà alle popolazioni del Reggino duramente colpite dalla violenta ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio, causando gravi disagi e situazioni di criticità in diverse aree”.

Lo dichiara la segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, evidenziando come «famiglie, lavoratori e imprese stiano affrontando momenti di forte apprensione a causa di allagamenti, frane, interruzioni dei collegamenti e difficoltà che colpiscono un territorio già segnato da fragilità infrastrutturali e ambientali».

“È un segnale importante – sottolinea Sbarra – che dal Governo sia giunta sin da subito una chiara disponibilità al riconoscimento dello stato di emergenza, condizione fondamentale per attivare risorse straordinarie e interventi rapidi a sostegno delle comunità colpite e per avviare il percorso necessario al ripristino dei danni”.

“Un sentito ringraziamento – prosegue la segretaria generale – va a tutti coloro che in queste ore stanno lavorando senza sosta: amministratori locali, Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, operatori e volontari, impegnati con professionalità e dedizione nella tutela della sicurezza e nell’assistenza alle persone in difficoltà. Accanto alla gestione dell’emergenza – conclude Sbarra – è indispensabile rafforzare una strategia di interventi strutturali e continuativi in materia di prevenzione, manutenzione e cura del territorio, per ridurre il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza aree che ciclicamente subiscono le conseguenze di eventi meteorologici sempre più intensi. Anche la Regione Calabria è chiamata a fare la propria parte, affiancando alle misure emergenziali azioni concrete di sostegno ai cittadini, alle attività produttive e al lavoro”.