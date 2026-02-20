Maltempo in Calabria, Occhiuto: ‘Obiettivo è il rapido ristoro dei danni’

“Prevediamo di ristorare i danni a tutti quelli che li hanno subiti. So bene che i cittadini di Cassano, ma anche quelli di Corigliano-Rossano, hanno subito nel corso degli anni passati altri eventi simili e so bene che hanno registrato notevolissimi ritardi nell’attività del governo di ristoro. Per cui la cosa che mi interessa di più è costruire un legame di fiducia con questi cittadini”.

A dirlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto dopo un sopralluogo lungo gli argini del fiume Crati insieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e a quello della Protezione Civile regionale Domenico Costarella.

Efficienza e sinergia per il ripristino dei luoghi

“Per questo – ha aggiunto il presidente – sono molto riconoscente al sistema della Protezione Civile ma anche ai tanti volontari, ai dipendenti di Calabria Verde che subito, nell’immediato, hanno ripristinato lo stato dei luoghi togliendo l’acqua, per esempio, con centinaia di pompe idrovore a Lattughelle“.

“Dare una dimostrazione di efficienza nell’immediato – ha detto Occhiuto – significa dare fiducia nella possibilità di avere ristorati i danni in futuro. Stiamo affrontando diversi tipi di problemi perché ci sono varie situazioni, a volte sono anche immobili che non hanno avuto tutti i permessi di legge. Però ci sono cittadini che hanno subito comunque dei danni. Ci stiamo preoccupando di capire come offrire una risposta a tutti e offrirla nei tempi più rapidi possibili dimostrando efficienza”.

Il ringraziamento alle istituzioni e ai sindaci

“Ringrazio molto – ha proseguito il governatore – anche i sindaci di Cassano, di Corigliano-Rossano, di Tarsia, che sono stati qui e hanno avuto un approccio molto costruttivo. Io credo che bisogna fare sinergia istituzionale perché è importante che i problemi dei cittadini si affrontino con l’impegno di tutti”.

“Un ringraziamento ordinario ai miei assessori, a Pasqualina Straface, a Gianluca Gallo, che insieme al direttore della Protezione Civile calabrese Domenico Costarella sono stati qui più di me in questi giorni. Ma il ringraziamento speciale lo voglio fare al prefetto Ciciliano perché ci siamo sentiti continuamente e abbiamo condiviso un percorso che credo ci darà la possibilità di dimostrare che la Protezione Civile nazionale, ma anche il governo regionale sono nella condizione di assicurare ai cittadini che quanto hanno perduto venga ristorato più breve”.

Fonte: Ansa Calabria