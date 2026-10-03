Cannabis, maxi operazione in Calabria: sequestrate 19 piantagioni e 5.550 piante

Controlli della Guardia di Finanza nelle aree montuose e più impervie della regione. Lo stupefacente avrebbe potuto generare guadagni illeciti per oltre 8,3 milioni di euro

Il Comando Regionale Calabria, nell’ultimo bimestre, ha posto in essere, per il tramite dei dipendenti Reparti con le relative componenti specialistiche, un mirato dispositivo operativo finalizzato a prevenire il diffuso fenomeno della produzione di sostanze stupefacenti, del tipo cannabis indica, notoriamente favorita dalla particolare morfologia territoriale della regione e dalle condizioni climatiche.

Sequestrate 19 piantagioni e 5.550 piante

L’intensificazione dell’attività di controllo delle aree ritenute particolarmente a rischio, a partire da quelle impervie e ricche di vegetazione, ha consentito di individuare e sequestrare 19 piantagioni di canapa indiana in diverse località montuose costituite complessivamente da 5.550 piante.

Le stesse, una volta giunte a completa maturazione e sottoposte al processo di lavorazione e confezionamento, avrebbero consentito, all’esito dell’immissione in commercio dello stupefacente, illeciti guadagni per le organizzazioni criminali, per oltre 8,3 milioni di euro.

Il contrasto alla produzione di stupefacenti

L’attività testimonia l’impegno della guardia di finanza a operare quale presidio a contrasto della criminalità e a tutela della legalità.