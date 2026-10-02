Edizione speciale de ‘La Regata del Mediterraneo’. Piazza Duomo si trasforma in un laboratorio all’aperto

Le imbarcazioni saranno dipinte e decorate dal vivo in uno dei luoghi simbolo della città di Reggio Calabria

Reggio Calabria si prepara a vivere un evento capace di unire arte, mare e identità nel cuore della città con l’eccezionalità rappresentata dalla gara che si svolgerà in notturna. In occasione della edizione speciale de “La Regata del Mediterraneo”, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026, Piazza Duomo diventerà un grande laboratorio creativo a cielo aperto. Nelle giornate del 7 e 8 ottobre, le imbarcazioni protagoniste della Regata saranno infatti dipinte e decorate dal vivo davanti al pubblico, trasformando uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria in uno spazio dedicato alla creatività e alla partecipazione.

Piazza Duomo diventa un laboratorio artistico

La pitturazione delle barche rappresenta uno dei momenti più originali e suggestivi dell’edizione speciale 2026. Cittadini e visitatori potranno assistere direttamente alla nascita delle decorazioni, seguendo passo dopo passo il lavoro degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti Frangipane. Colori, immagini e linguaggi contemporanei daranno forma a opere ispirate al mare, alla storia, alle radici e all’identità mediterranea di Reggio Calabria.

Le imbarcazioni, già caratterizzate da un design che richiama le antiche navi greco-romane, cambieranno volto sotto gli occhi del pubblico. Ogni barca diventerà così un pezzo unico, frutto dell’incontro tra creatività giovanile e tradizione. Un momento che porterà l’arte fuori dalle aule e dai laboratori, direttamente nella piazza principale della città, creando un rapporto immediato tra gli artisti, il pubblico e le imbarcazioni.

Dalla piazza allo Stretto

Il percorso artistico non si fermerà a Piazza Duomo. Una volta completate, le barche decorate prenderanno il largo nello Stretto, diventando protagoniste della Regata del Mediterraneo in notturna, altra grande novità della XXI Royal Edition. Realizzate nel cuore della città, si trasformeranno in vere e proprie opere d’arte in movimento. Ricordiamo che la manifestazione, è supportata dalla Regione Calabria ed è tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per i Grandi Eventi Sportivi 2026.

Un’edizione che punta quindi non soltanto sulla competizione sportiva, ma anche sulla capacità di raccontare Reggio Calabria attraverso immagini, colori e simboli. Con Piazza Duomo si trasforma per due giorni in una grande officina creativa e lo Stretto sarà pronto ad accogliere, in notturna, le barche nate artisticamente nel cuore della città.