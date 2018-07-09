Dalla Calabria ad Amburgo e ritorno, passando per un tour europeo e un esplosivo successo all’estero, Armando Quattrone, artista frizzante e travolgente, esce con il nuovissimo album, “Calabria”, ed entra subito nella Top 100 delle classifiche di vendita in Germania, vicinissimo a varcare la soglia della Top 50 (impresa riuscita sin qui solo a Eros Ramazzotti e Zucchero).

L’attesissimo lavoro del musicista calabrese, di Marina di Gioiosa Ionica (RC), famoso all’estero per aver portato la tradizione musicale italiana mescolata al suono contemporaneo e latino, è disponibile su tutti i digital store. Dalla Calabria, dove è nato, ad Amburgo, dove vive, quello di Armando Quattrone è un percorso denso di successi, con radici musicali che affondano nella tarantella calabrese, ma anche nel reggae giamaicano “old school”.

L’album e il tour estivo di Studio54 Network

“Calabria”, pubblicato da Universal Music e realizzato con il celebre Team di produttori amburghesi Madizin Music Lab ˗ che hanno lavorato tra l’altro anche alle hit di Glasperlenspiel, Alvaro Soler, Lena e Frida Gold – composto da 15 tracce, è stato presentato venerdì scorso a Gioia Tauro (RC), nell’ambito del tour estivo di Studio54 Network che vedrà Armando Quattrone tra i protagonisti, fino al momento culminante: il live del 19 agosto nella sua Marina di Gioiosa Ionica.

Sono un inno alla bellezza i brani dedicati alla terra d’origine: “In Calabria”, “Fiero di te” (Premio Manente come miglior videoclip), “Muttetta calabrese” (registrato in presa diretta audio e video in Piazza Mese, a Caulonia).

“Positivo summer mix” (prima hit di successo in radio e tv in Germania nel 2015), “Maria” (il brano dell’album sin qui più ascoltato) e “Quando Si” (200.000 ascolti su Spotify a due mesi dall’uscita) sono i singoli che hanno preceduto la pubblicazione del disco.

Il tour europeo e i prossimi live in Italia

Il tour di Armando Quattrone, partito lo scorso aprile da Tenerife (Isole Canarie), dopo aver coinvolto la Germania, è arrivato in questi giorni anche in Olanda (Amsterdam), nella Repubblica Ceca (Praga) e a settembre procederà con una serie di concerti a Mallorca. Durante tutta l’estate non mancheranno anche i live in Italia, tra Centro e Sud.

Il videoclip di “Quando Si” ˗ prodotto da Marvin Ströter e Viktor Heinz ˗ è stato realizzato sull’Isola di Dino all’interno di una villa con terrazza vista mare, una vera festa tra amici e appassionati amori estivi al ritmo del latin pop di Armando Quattrone, dove i giovani e bellissimi protagonisti durante le riprese hanno ballato e celebrato il cielo rosa tramonto per tre giorni baciati dal sole, tra le telecamere e le note di questo travolgente singolo!

Guarda il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=UE7o41aqsSw

Chi è Armando Quattrone: dalla Calabria ad Amburgo

Armando Quattrone, laureato con 110 e lode in Scienze Politiche all’Università di Bologna, arriva ad Amburgo per un Dottorato sulla politica italiana. Da ragazzino forma la sua prima band organizzando i primi concerti, mentre la musica continua a non mollare la presa per permettergli di realizzare il suo sogno. Armando decide di portare le sue canzoni all’estero, viaggiando in giro per l’Europa in compagnia della sua chitarra e di un piccolo taccuino.

Finchè giunge ad Hamburg, “la Porta del Mondo”, che non lo lascia più andare: il cantautore italiano vive infatti da alcuni anni nella città anseatica sfornando acclamati successi discografici, sempre appassionatamente in viaggio tra il nostro Bel Paese e la Germania quando non è impegnato con i numerosi concerti programmati in giro per l’Europa.

Nel 2015 ha festeggiato il successo in Germania con il singolo “Positivo”, programmato per tutta l’estate in radio e scelto per lo spot tv dell’Aperol. Ha recentemente aperto i concerti in Germania di Max Gazzé, Ermal Meta e Brunori Sas e lo scorso anno si è divertito a scaldare il pubblico romano durante il concerto dell’Epifania a Piazza Navona, facendolo scatenare al ritmo delle sue canzoni. Èpossibile seguire le news discografiche e le date dei concerti aggiornate sul sito ufficiale dell’artistawww.armandoquattrone.com.