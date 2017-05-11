Calabria Sposi presenta il Wedding Show
Domenica 14 maggio al Porto Bolaro di Reggio Calabria un evento per le coppie di futuri sposi, tra esposizioni, passeggiata delle spose e rivista in omaggio
11 Maggio 2017 - 12:19 | di Vincenzo Comi
Dopo il successo dei tanti Wedding Show invernali, realizzati nei più prestigiosi centri della Calabria, domenica 14 maggio, presso il Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria, si terrà il Calabria Sposi Wedding Show, un evento dedicato a tutte le coppie di futuri sposi che devono organizzare il proprio giorno più bello.
A partire dalle ore 10.00, la Galleria del centro commerciale Porto Bolaro sarà animata da tanti professionisti del settore wedding, che daranno vita ad una giornata di elegante esposizione dei propri prodotti e servizi, che proseguirà fino alle ore 20.00.
Nel pomeriggio, un momento di alta moda animerà tutta la galleria con la passeggiata delle spose, deliziose modelle calabresi che indosseranno raffinati abiti da sposa e li presenteranno direttamente alle coppie ed ai visitatori del centro.
E per tutte le coppie in visita, in omaggio l’ultimo numero della rivista Calabria Sposi consegnata nella sua simpatica sacca.
Informazioni ed aggiornamenti su www.calabriasposi.com e sulla pagina facebook calabriasposi.
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