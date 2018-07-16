Dopo il caldo africano una perturbazione atlantica attraversa l'Italia: la Protezione Civile avvisa di temporali e venti forti su Calabria e Sicilia

Un’area di bassa pressione di origine atlantica sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a “precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature”.

A renderlo noto sono gli esperti del Dipartimento della protezione civile che, come viene riportato dall’Agi, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, che integra ed estende quello diramato ieri.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedi’ 17 luglio, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania: tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Attesi, inoltre, dalla mattina di domani, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, su Calabria e Sicilia“. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di oggi allerta “arancione” sulla Toscana centro-meridionale e allerta “gialla” su gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Per la giornata di domani, l’allerta “gialla” sara’ sul Veneto, Emilia-Romagna orientale, gran parte della Toscana e delle Marche, su Umbria, Abruzzo, Molise, su parte di Toscana, Puglia e Calabria.