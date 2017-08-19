Il comico napoletano sarà il primo artista a ricevere il premio, giunto alla terza edizione e raddoppiato in due serate

Sarà Biagio Izzo il primo artista a ricevere la “Vela d’argento 2017“. Il premio, nato come costola della nota manifestazione Moda Mare, e che ora vive di vita propria, è giunto alla sua terza edizione, raddoppiando le serate, da una si è passati a due, il 24 e il 25 agosto prossimi, identica location il suggestivo centro di Cetraro, con il palco allestito intorno alla vasca di Nettuno, simbolo della cittadina tirrenica.

Biagio Izzo, comico napoletano di nota fama, in tour in questi giorni in Calabria con lo spettacolo “È tutto un recito“, sarà premiato giovedì 24 agosto, durante la serata dedicata alla moda, per ricordare i fasti di Moda Mare. Serata che sarà animata da vari intrattenimenti tra cui una sfilata durante la quale le modelle indosseranno abiti realizzati con i pregiati tessuti di Celestino Tessuti, storica azienda calabrese di fama internazionale che da poco ha aperto anche uno store a Roma.

Il premio e la nuova formula in due serate

Voluto dall’amministrazione comunale di Cetraro e patrocinato dalla Regione Calabria, il Premio VELA D’ARGENTO che poco alla volta era stato inserito nelle varie edizioni di Moda Mare, oggi rappresenta una manifestazione a se stante.

Un vero e proprio talk-show, condotto da Francesco Occhiuzzi che renderà omaggio a personaggi calabresi che hanno avuto successo in Italia e nel mondo. È prevista la partecipazione di personaggi del cinema, della televisione e protagonisti della musica. La regia TV sarà curata, anche in questo caso da Fabrizio Avolio.

Verso la ventesima edizione di Moda Mare

Il direttore artistico della manifestazione Francesco Occhiuzzi, nel mentre sta terminando i preparativi per l’edizione del 2017, guarda già lontano e conferma di stare già pensando alla 20esima edizione di Moda Mare, che potrebbe vedere la luce nell’estate 2018 con tre serate speciali. “Un ritorno in grande stile” ha affermato.