Calcio a 5. L’Italia in Calabria per la presentazione dei due test contro la Rep.Ceca. Martedì 6 la presentazione dell’evento
La Nazionale di futsal campione d'Europa è a Corigliano Calabro per due amichevoli con la Repubblica Ceca: ingresso gratuito e diretta tv su RaiSport 2 per la prima gara
04 Gennaio 2015 - 19:30 | di Redazione
La nazionale italiana di futsal campione d’Europa in carica è arrivata a Corigliano Calabro, sede della prima di due amichevoli che vedranno gli Azzurri impegnati contro la Repubblica Ceca martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Il secondo test, come noto, è in programma a Policoro: entrambe le sfide avranno inizio alle 20 e, come sempre accade quando è in campo l’Italia, l’ingresso al palazzetto sarà gratuito.
I venti giocatori convocati dal Ct Roberto Menichelli si sono ritrovati nella tarda serata di domenica nell’albergo scelto come quartier generale per questi cinque giorni, ad eccezione di Alessandro Patias che raggiungerà il ritiro questo pomeriggio perché impegnato nel campionato portoghese con il suo club, il Benfica. Il ciclo degli allenamenti inizierà oggi al PalaBrillia con due sedute di lavoro, una al mattino (10.30) e l’altra nel pomeriggio (17.00). Martedì, giorno di gara 1 (trasmessa in diretta tv da RaiSport 2), è inoltre prevista alle 11.30 la presentazione ufficiale dell’evento al Castello di Corigliano Calabro. Saranno presenti tra gli altri il sindaco, Giuseppe Geraci, l’assessore con delega allo sport Maria Francesca Ceo, il vice presidente della LND, Antonio Cosentino, il presidente del CR Calabria della LND, Saverio Mirarchi; la Divisione Calcio a cinque sarà rappresentata dal vice presidente vicario Alfredo Zaccardi, dal vice presidente Antonio Dario e dal consigliere Piero Praticò.
RIENTRI E PRECEDENTI La principale novità, rispetto alle ultime uscite, è rappresentata dal rientro in azzurro di Alex Merlim della Luparense, mentre Gabriel Lima sarà indisponibile. Ritornano anche Vincenzo Milucci del Napoli e Kakà del Kaos Futsal. Ci sono 21 precedenti tra gli Azzurri e la Repubblica Ceca: i campioni d’Europa hanno vinto sedici volte e perso (nei tempi regolamentari) soltanto in un’occasione, i pareggi sono stati quattro. La Nazionale di Menichelli e quella di Tomáš Neumann si sono trovate di fronte appena tre mesi fa, in occasione della semifinale della Futsal Continental Cup in Kuwait, e gli Azzurri sono stati battuti ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. C’è purtroppo un altro ko dal dischetto nei precedenti tra azzurri e cechi, quello dei quarti di finale dell’Europeo 2010 a Debrecen, in Ungheria: in quella circostanza i tempi regolamentari (i supplementari non erano previsti, il regolamento fu in seguito cambiato) si chiusero sul 3-3 e furono poi fatali gli errori di Saad, Bacaro e Nora.
IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI al PALABRILLIA
DOMENICA 4 GENNAIO: 10.30-12.30 e 17-19
LUNEDÌ 5 GENNAIO: 16-18
MARTEDÌ 6 GENNAIO: 11.30-13
I CONVOCATI
PORTIERI: Stefano MAMMARELLA (Acqua&Sapone Emmegross), Michele MIARELLI (Luparense), Francesco MOLITIERNO (Lazio)
GIOCATORI DI MOVIMENTO: Fabricio CALDEROLLI (Acqua&Sapone Emmegross), Mauro CANAL (Pescara), Marco CAVERZAN (Luparense), Leandro Moreira CHIMANGO (Asti), Massimo DE LUCA (Asti), Marco ERCOLESSI (Pescara), Daniel GIASSON (Luparense), Humberto HONORIO (Luparense), Augusto Dos Santos KAKA’ (Kaos Futsal), Luca LEGGIERO (Pescara), Alex MERLIM (Luparense), Vincenzo MILUCCI (Napoli), Juliao MURILO (Acqua&Sapone Emmegross), Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio ROMANO (Asti), Angelo SCHININÀ (Lazio), Fabricio URIO (Fabrizio Corigliano)
LO STAFF
Roberto MENICHELLI Commissario tecnico
Mauro CETERONI Preparatore dei portieri
Fabrizio DEL PRINCIPE Segretario
Diego FALANGA Fisioterapista
Vittorio LO SENNO Fisioterapista
Davide MARFELLA Collaboratore tecnico
Nicola PUCCI Medico
Carmine TARANTINO Collaboratore tecnico
Fausto TESTA Responsabile materiali
Valerio VIERO Preparatore atletico
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