Calcio a 5. L’Italia in Calabria per la presentazione dei due test contro la Rep.Ceca. Martedì 6 la presentazione dell’evento

La nazionale italiana di futsal campione d’Europa in carica è arrivata a Corigliano Calabro, sede della prima di due amichevoli che vedranno gli Azzurri impegnati contro la Repubblica Ceca martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. Il secondo test, come noto, è in programma a Policoro: entrambe le sfide avranno inizio alle 20 e, come sempre accade quando è in campo l’Italia, l’ingresso al palazzetto sarà gratuito.

I venti giocatori convocati dal Ct Roberto Menichelli si sono ritrovati nella tarda serata di domenica nell’albergo scelto come quartier generale per questi cinque giorni, ad eccezione di Alessandro Patias che raggiungerà il ritiro questo pomeriggio perché impegnato nel campionato portoghese con il suo club, il Benfica. Il ciclo degli allenamenti inizierà oggi al PalaBrillia con due sedute di lavoro, una al mattino (10.30) e l’altra nel pomeriggio (17.00). Martedì, giorno di gara 1 (trasmessa in diretta tv da RaiSport 2), è inoltre prevista alle 11.30 la presentazione ufficiale dell’evento al Castello di Corigliano Calabro. Saranno presenti tra gli altri il sindaco, Giuseppe Geraci, l’assessore con delega allo sport Maria Francesca Ceo, il vice presidente della LND, Antonio Cosentino, il presidente del CR Calabria della LND, Saverio Mirarchi; la Divisione Calcio a cinque sarà rappresentata dal vice presidente vicario Alfredo Zaccardi, dal vice presidente Antonio Dario e dal consigliere Piero Praticò.

RIENTRI E PRECEDENTI La principale novità, rispetto alle ultime uscite, è rappresentata dal rientro in azzurro di Alex Merlim della Luparense, mentre Gabriel Lima sarà indisponibile. Ritornano anche Vincenzo Milucci del Napoli e Kakà del Kaos Futsal. Ci sono 21 precedenti tra gli Azzurri e la Repubblica Ceca: i campioni d’Europa hanno vinto sedici volte e perso (nei tempi regolamentari) soltanto in un’occasione, i pareggi sono stati quattro. La Nazionale di Menichelli e quella di Tomáš Neumann si sono trovate di fronte appena tre mesi fa, in occasione della semifinale della Futsal Continental Cup in Kuwait, e gli Azzurri sono stati battuti ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dei supplementari. C’è purtroppo un altro ko dal dischetto nei precedenti tra azzurri e cechi, quello dei quarti di finale dell’Europeo 2010 a Debrecen, in Ungheria: in quella circostanza i tempi regolamentari (i supplementari non erano previsti, il regolamento fu in seguito cambiato) si chiusero sul 3-3 e furono poi fatali gli errori di Saad, Bacaro e Nora.

IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI al PALABRILLIA

DOMENICA 4 GENNAIO: 10.30-12.30 e 17-19

LUNEDÌ 5 GENNAIO: 16-18

MARTEDÌ 6 GENNAIO: 11.30-13

I CONVOCATI

PORTIERI: Stefano MAMMARELLA (Acqua&Sapone Emmegross), Michele MIARELLI (Luparense), Francesco MOLITIERNO (Lazio)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Fabricio CALDEROLLI (Acqua&Sapone Emmegross), Mauro CANAL (Pescara), Marco CAVERZAN (Luparense), Leandro Moreira CHIMANGO (Asti), Massimo DE LUCA (Asti), Marco ERCOLESSI (Pescara), Daniel GIASSON (Luparense), Humberto HONORIO (Luparense), Augusto Dos Santos KAKA’ (Kaos Futsal), Luca LEGGIERO (Pescara), Alex MERLIM (Luparense), Vincenzo MILUCCI (Napoli), Juliao MURILO (Acqua&Sapone Emmegross), Alessandro PATIAS (Benfica), Sergio ROMANO (Asti), Angelo SCHININÀ (Lazio), Fabricio URIO (Fabrizio Corigliano)

LO STAFF

Roberto MENICHELLI Commissario tecnico

Mauro CETERONI Preparatore dei portieri

Fabrizio DEL PRINCIPE Segretario

Diego FALANGA Fisioterapista

Vittorio LO SENNO Fisioterapista

Davide MARFELLA Collaboratore tecnico

Nicola PUCCI Medico

Carmine TARANTINO Collaboratore tecnico

Fausto TESTA Responsabile materiali

Valerio VIERO Preparatore atletico