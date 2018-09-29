Calcio – Catania, partenza con il botto, Trapani inarrestabile. I risultati
Il Catania vince a Rende e il Trapani batte il Siracusa: i risultati della quarta giornata di Serie C, con Reggina-Monopoli in programma domenica alle 14.30
29 Settembre 2018 - 20:51 | di Michele Favano
In attesa di capire cosa succederà all’ultima formazione non ancora scesa in campo, la Viterbese, la serie C inizia a prendere la sua dimensione definitiva, con la prima gara giocata arrivati al quarto turno, da parte del Catania e l’inizio è subito con il botto, questi i risultati:
Casertana – Catanzaro 2-1
Paganese – Juve Stabia (domenica 18,30)
Rende – Catania 1-2
Reggina – Monopoli (domenica 14,30)
Rieti – Cavese 0-0
Sicula Leonzio – Francavilla 1-0
Vibonese – Matera 1-0
Trapani – Siracusa 2-1
Viterbese – Bisceglie rinv.
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