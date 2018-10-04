Difensore roccioso, di grande personalità, classe 90. Danilo Cucinotti, dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia della Palmese, approda all’altra squadra reggina militante nel campionato di serie D, la Cittanovese. Un rinforzo di spessore ed esperienza per mister Zito che da questo momento può contare su un elemento che la categoria la conosce come le sue tasche, oltre alle qualità da mettere al servizio della squadra. Questo il comunicato ufficiale:

“La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Danilo Cucinotti, classe ’90, con trascorsi importanti sia tra i professionisti che in interregionale.

Il forte difensore, aggregato da alcuni giorni al gruppo giallorosso, è a disposizione dell’allenatore Domenico Zito già dalla prossima partita casalinga contro l’ACR Messina.

Danilo Cucinotti, 28 anni compiuti lo scorso agosto, è un difensore centrale dotato di buona tecnica e di importante personalità. Per lui circa 80 presenze nel panorama della Serie D e della Serie C, collezionate con Messina, Valle Grecanica, Acireale, Hinterreggio, Reggina e Palmese.

La A.S.D. Calcio Cittanovese dà il benvenuto al calciatore e gli augura le migliori fortune per la nuova esperienza sportiva in maglia giallorossa”.