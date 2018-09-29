“Una partita del genere ti obbliga all’attenzione e alla concentrazione massima. Ma la Cittanovese non andrà a Bari per chiudersi. Non abbiamo nulla da perdere. Con equilibrio, metteremo in campo quello che abbiamo preparato in settimana, pronti a pungere l’avversario alla prima occasione”. Così l’allenatore giallorosso Domenico Zito nel corso della conferenza stampa pre partita di questa mattina. Insieme al tecnico, anche il centrocampista Antonio Crucitti.

“Questa è la classica partita che si prepara da sé – ha sottolineato il mister – e sono certo che i ragazzi disputeranno una grande gara. Dispiace solo per chi dovrà andare in tribuna, perché ho davvero l’imbarazzo della scelta, ed ogni calciatore gode della mia massima fiducia.

Onestamente, discutere delle possibili assenze dell’avversario mi pare una perdita di tempo perché il loro organico è talmente completo e di livello che se ne esce uno, ne entra un altro che fa meglio. Sono forti in ogni zolla del campo. Noi li abbiamo studiati, sappiamo come giocano e quali sono le loro linee guida durante la partita. Sarà difficilissimo, è chiaro. Ma, d’altra parte, godo di un gruppo importante, preparato e con individualità dal valore incredibile. Se l’approccio della mia squadra sarà quello giusto, sono certo che faremo bene”.

ANTONIO CRUCITTI

Tra gli elementi di maggiore esperienza, il centrocampista Antonio Crucitti si prepara a scendere in campo in uno dei monumenti del calcio italiano. Lo farà da capitano, e non è cosa da poco.

“Ogni calciatore vorrebbe giocare partite del genere per tutte le ragioni che sappiamo e che abbiamo detto in settimana. Certe sfide le prepari con facilità, per le motivazioni, le ambizioni e la voglia di metterti a disposizione del gruppo in una giornata importante. Noi sappiamo che sarà difficile, ma ce la metteremo tutta. Abbiamo lavorato bene in questi giorni. Le sensazioni sono positive”.

fonte: calciocittanovese.it