Calcio: mister Ranieri premiato per quel bellissimo gesto al S. Nicola

Se ne parla da qualche giorno. Mister Ranieri, oltre all’impresa compiuta con il suo Cagliari dopo la scalata in classifica e l’incredibile promozione in serie A, si è reso protagonista ancora una volta di un gesto di grande sportività. In occasione della finale vinta al S. Nicola di Bari, ha invitato i propri tifosi ad interrompere i cori anti-Bari e limitarsi agli applausi. Come riporta TuttoB, è arrivato per lui un premio dall’USSI Toscana con questa motivazione: “L’Associazione Cor et Amor e l’Associazione Stampa Toscana hanno conferito a Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, il premio ‘Costruiamo gentilezza nello sport’. Resta memorabile quel suo gesto rivolto ai propri tifosi di “tifo per” e non tifo contro”, invitandoli ad applaudirli. Un esempio per il suo comportamento dentro il campo e nella vita”.