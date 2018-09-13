Calcio giovanile – La Juventus al centro sportivo S. Agata

Mercoledì 3 ottobre, presso il centro sportivo S. Agata, ci sarà la prima visita ufficiale del responsabile delle Scuola Calcio Juventus che inaugura la stagione sportiva 2018 / 2019.

Sarà presente Rudy Londi, Tecnico del progetto Scuola Calcio Juventus, che ricordiamo ha come Capo Scouting Nazionale Fabio Artico.

” Siamo lieti di ospitare la Juventus, afferma Agostino Cassalia, e ancor di più di vedere i nostri piccoli atleti impegnarsi nello stage tecnico. Con la Juventus, oltre al contratto, ci lega un rapporto di collaborazione, proficuo e formativo, ricordiamo le recenti cessioni di Leo Bevilacqua e di Gianni Giorgi.

Siamo altresì particolarmente contenti dell’ottimo lavoro dello staff tecnico che ricordiamo in questa stagione si è arricchito della collaborazione dei mister Sandro Cotronei ( allievi Elite ), Antonio Leone (preparatore dei portieri), che affiancherà il mitico Mimmo Marino, Francesco Tosti, Domenico Quartuccio, Nino Zumbo, Luigi Punturieri e Jhonny Pagano (attività di base ) ed ha affidato la responsabilità dell’area fisica al Professore Lorenzo Dascola.

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Perchè una cosa fatta bene, può essere fatta meglio.