Calcio giovanile: Open Day ‘storico’ al centro polisportivo Reggio Village

Mercoledì 30 luglio, il Centro Polisportivo Reggio Village ha ospitato un evento che ha di fatto scritto la storia dello sport giovanile reggino. Per la prima volta, cinque società del comprensorio si sono unite per un Open Day congiunto, attirando circa 200 bambini di tutte le categorie. L’iniziativa, promossa sotto l’hashtag #playtogether, ha visto la partecipazione di: Asd Valanidi, Ludos, Mirabella, Real Villa e Real Bagnara, grazie all’associazione DQ SPORT, filo conduttore per le diverse società.

L’evento ha avuto molteplici finalità, ma il messaggio principale è stato quello di promuovere la collaborazione tra le diverse realtà sportive del territorio. Con l’obiettivo di far scoprire ai bambini e ai tecnici la possibilità di fare attività congiunte, l’evento ha favorito il confronto diretto tra i mister, creando occasioni di crescita e sviluppo reciproco.

Oltre alla parte ludica e aggregativa, l’Open Day ha offerto anche momenti di approfondimento tecnico. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scambiare idee e pratiche con gli allenatori, gettando le basi per nuovi progetti che arricchiranno l’offerta sportiva per la stagione imminente. I tecnici hanno già avviato un confronto sulle metodologie da adottare per ampliare il progetto sportivo di ciascuna società, con l’intento di crescere insieme e offrire sempre più opportunità ai giovani atleti reggini.

Con questo evento, la collaborazione tra le società sportive locali si conferma come una strategia vincente per l’inclusione, il miglioramento delle capacità tecniche e la creazione di una rete solida e duratura per lo sport giovanile. Un’iniziativa che ha dimostrato come il lavoro di squadra, al di là delle singole realtà, possa generare grandi risultati, unendo passioni e talenti per una causa comune: lo sport.