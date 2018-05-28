Calcio giovanile – Segato Campione Regionale CSI Under 14 e Under 10
La Scuola Calcio Segato vince per il quinto anno consecutivo il titolo regionale CSI con Under 14 e Under 10 nelle finali disputate a Zambrone
28 Maggio 2018 - 09:40 | di Michele Favano
La Scuola Calcio Segato, per il quinto anno consecutivo, si laurea Campione Regionale CSI, con le categorie Under 14, guidata dal mister Antonino Cassalia e Under 10, guidata dal mister Fabrizio Mazzei.
Due giorni di Sport e divertimento a Zambrone che ha visto protagoniste tutte le società della regione Calabria che avevano ottenuto la qualificazione nel campionato Provinciale.
“Ci dispiace per la categoria under 12, afferma Agostino Cassalia, che ha dovuto rinunciare alle finali per il concomitante impegno ( finali Regionali Esordienti FIGC ), siamo comunque soddisfatti per il risultato ottenuto, aspettiamo adesso le finali Regionali Under 16, per poi andare a difendere il tricolore ( 16 e 17 giugno a Cesenatico) conquistato lo scorso”.
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