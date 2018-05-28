La Scuola Calcio Segato vince per il quinto anno consecutivo il titolo regionale CSI con Under 14 e Under 10 nelle finali disputate a Zambrone

La Scuola Calcio Segato, per il quinto anno consecutivo, si laurea Campione Regionale CSI, con le categorie Under 14, guidata dal mister Antonino Cassalia e Under 10, guidata dal mister Fabrizio Mazzei.

Due giorni di Sport e divertimento a Zambrone che ha visto protagoniste tutte le società della regione Calabria che avevano ottenuto la qualificazione nel campionato Provinciale.