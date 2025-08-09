Calcio giovanile: la Segato cede Fusaro ad un club di serie A

Dopo le cessioni di Giona Laganà alla Juventus e di Beatrice Iiriti alla Fiorentina, la Segato piazza un’altro colpo in uscita, il bomber Alessandro Fusaro anno 2010 attaccante, prima punta e’ stato ceduto al Verona. Grande struttura, ottima tecnica e grande senso del gol, Fusaro ha fatto tutta la trafila presso da Scuola Calcio Segato iniziando dalla categoria Primi Calci.

Titolare della rappresentativa Regionale e successivamente in quella nazionale, si è distinto suscitando l’interesse di numerose società.

“Alessandro, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, insieme a quasi tutto il gruppo under 15, che si è laureato campione regionale, ha iniziato il suo percorso sportivo con la nostra società.

In un momento particolare del calcio giovanile professionistico, con rinnovamenti dirigenziali e ristrutturazione dei responsabili dei vari settori giovanili, la nostra società riesce a valorizzare i propri calciatori. Siamo convinti che riusciremo a effettuare qualche altra cessione”.