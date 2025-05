Calcio: un giovane della Segato si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo

La Scuola Calcio Segato è felicissima di ufficializzare il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Giona Laganà alla Juventus. A partire dalla stagione sportiva 2025/2026, alla fine di un percorso durato cinque anni, Giona sarà un calciatore della FC Juventus.

Giona è il settimo calciatore della Scuola Calcio Segato che approda alla corte della “Vecchia Signora”, seguendo le orme di Bevilacqua, Giorgi, Valdesi, De Salvo, Karamoko e Bruno. Numeri incredibili, che evidenziano ulteriormente la spiccata capacità della Scuola Calcio, del presidente Cassalia, nel valorizzare il talento.

Da subito aggregato alla categoria 2010, sotto l’attenta gestione del tecnico Cassalia, ha conquistato due titoli regionali Pulcini, due titoli regionali Esordienti, due titoli regionali Esordienti C5, due titoli di vicecampione d’Italia e la scorsa settimana, ancora da sotto età il titolo U15 regionale. Le sue qualità non sono passate inosservate ai migliori club italiani, ed il Torneo Internazionale Caroli è stata la consacrazione. Primo giocatore in prestito (con la Juventus) da una società dilettante a vincere il premio di migliore giocatore del torneo.

“Siamo strafelici, afferma il presidente Agostino Cassalia, se del calciatore si è ampiamente parlato, è doveroso descrivere il lato umano di un ragazzo straordinario, umile ed educatissimo. Un ragazzo che nel tempo è diventato un leader silenzioso, un punto di riferimento per grandi e piccoli.

Caro Giona, ti auguriamo la felicità, di sorridere sempre e di fare innamorare di questo sport anche i tifosi della Juventus, così come hai fatto con tutti noi. Partirà un pezzo del nostro cuore, un pezzo della nostra storia, ma forse ad oggi nessuno è più felice di noi! Buona fortuna Mago“.