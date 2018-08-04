Ripulito il rettangolo di gioco dalle erbacce, ora la semina: l'obiettivo è presentarlo in ordine per la Coppa Italia e per l'avvio del campionato

Si sta cercando di rendere il Granillo quantomeno dignitoso per l’inizio della nuova stagione. I lavori sul manto erboso sono partiti, probabilmente con qualche settimana di ritardo, ma sono partiti.

Si è faticato parecchio per eliminare tutte le erbacce presenti, dopo un lungo periodo di abbandono della struttura ed oggi, come si può notare dalle foto, il rettangolo di gioco si presenta totalmente ripulito.

Un percorso programmato che adesso vedrà quello successivo di semina e secondo calcoli già fatti da coloro che si stanno occupando della manutenzione, dovrebbe essere presentabile per il match di Coppa Italia. Quello che invece viene garantito è che sarà all’altezza di una squadra professionistica per l’avvio del campionato, insieme agli interventi obbligatori che dovranno essere realizzati sui sanitari.

La speranza è quella di trovare poi i fondi necessari, circa 500mila euro, per il restyling dell’intero impianto.