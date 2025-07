Calcio: il reggino Mariano Porpiglia, giovanissimo portiere di grande talento

Giovane, forte e determinato. Mariano Porpiglia ha 13 anni, è nato da famiglia reggina e oggi vive a Parigi, dove frequenta le scuole medie e gioca da portiere nell’Orly. Nonostante la giovane età, ha già attirato l’attenzione di diverse società calcistiche francesi e svizzere per le sue doti tecniche e per quella calma innata che ogni grande portiere deve avere.

I nonni sono originari di Melia di Scilla. Nei giorni scorsi Mariano è tornato nella sua terra, visitando il centro sportivo Sant’Agata, casa della Reggina. Un’occasione emozionante, che ha anche rafforzato il legame con le sue radici.

Di lui si parla già molto bene: chi lo ha visto giocare racconta di un ragazzo serio, con grande spirito di sacrificio e una maturità sorprendente. Oggi si diverte, come è giusto che sia alla sua età. Ma il talento è evidente, e il futuro potrebbe riservargli grandi soddisfazioni.

Mariano sogna in grande, ma con i piedi per terra. E la Reggio Calabria sportiva tifa per lui.