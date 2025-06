Quarta edizione del ‘Premio Viola’: l’elenco di tutti i premiati

Ha avuto luogo nella giornata di martedì 24 giugno presso la sala Perri di Palazzo Alvaro in Reggio Calabria, la quarta edizione del premio “Stefano Viola”. Si è trattato di un pomeriggio che ha coniugato l’aspetto formativo alla consegna dei tradizionali riconoscimenti ai migliori allenatori reggini dei campionati dilettantistici, per la stagione sportiva appena conclusa. L’incontro di Mister Roberto Breda con la platea di allenatori, addetti ai lavori, giornalisti e semplici appassionati presenti a Palazzo Alvaro ha rappresentato un momento significativo di crescita e confronto professionale.

Tutto ciò grazie al Tecnico veneto di nascita ma salernitano e soprattutto reggino di “adozione”, il quale ha ricordato con affetto di avere iniziato la propria carriera da allenatore in riva allo stretto, ed ha relazionato sul tema “La settimana tipo di una squadra professionistica e possibili soluzioni per una realtà dilettantistica”, trasmettendo alla platea le proprie convinzioni in materia, rendendo le circa due ore di “lezione” piacevoli ed appassionanti.

Mister Breda e l’allenamento, considerato il momento perfetto per trasferire le idee dell’allenatore ai propri atleti, ma anche momento cardine per la costruzione di quel “linguaggio comune” indispensabile per favorire la comunicazione tra tutto lo staff tecnico e la squadra. Il clinic è proseguito sulla teoria del dubbio, Roberto Breda ha esortato i colleghi presenti nel non dare mai nulla per scontato tralasciando dettagli e sfumature solo apparentemente insignificanti, ma che invece attivando i necessari processi di costruttivo confronto potrebbero rivelarsi la chiave vincente per aumentare la performance dei singoli e di conseguenza dell’intera squadra. L’ex centrocampista tra le altre di Salernitana e Parma (le due più importanti formazioni in cui ha militato) ha proseguito la propria relazione parlando dell’importanza della padronanza dei contenuti, quindi della necessità di ogni allenatore di aggiornare in maniera continua e costante le proprie competenze, ammettendo magari i propri eventuali errori per migliorarsi. Il tutto finalizzato alla creazione di giocatori consapevoli del proprio ruolo in campo, capaci di adattarsi alle differenti situazioni ed ai differenti momenti della partita, per raggiungere di squadra l’obiettivo prefissato.

Al termine dell’incontro con Mister Breda, l’AIAC RC Day 2025 si è concluso con la consegna dei premi “Stefano Viola” ai migliori tecnici reggini della stagione appena conclusasi, questi i nomi dei vincitori:

Eccellenza: Piero Lo Gatto (ASD Bocale ADMO); Promozione: Maurizio Panarello (Virtus Rosarno); Prima Categoria: Michele Coppola (Taurianova Academy).

La serata è proseguita con il tradizionale ricordo del compianto mister Stefano Viola cui è intitolata l’intera manifestazione con la presenza in sala come ogni anno della consorte Sig.ra Patrizia Viola, anche grazie ad un video messaggio molto toccante inviato da mister Domenico Toscano. Oltre ai saluti iniziali delle autorità presenti Girolamo Mesiti (Presidente AIAC Calabria) e Pasquale Sorgonà (Presidente AIAC Reggio Calabria), sono stati infine consegnati il premio alla memoria ad un reggino doc, Mister Massimo Scevola, prematuramente scomparso nel corso della stagione appena conclusa ritirato dal fratello Giuseppe, nonché il riconoscimento al Professore Giovanni Saffioti che in qualità di preparatore atletico della Cremonese ha ottenuto l’importante successo della promozione in serie A. Sempre con riferimento alla squadra lombarda è stato consegnato il premio al Direttore Sportivo della stessa, Simone Giacchetta, il quale in collegamento da remoto, ha simpaticamente ricordato i fasti da calciatore del proprio passato reggino. Ulteriore riconoscimento consegnato a Daniele Bortolotti (AIAC Service) per il supporto tecnico garantito ad un evento che quest’anno è andato in onda in streaming live su myaiac.it, la piattaforma ufficiale dell’Associazione, a testimonianza della sempre maggiore attenzione anche a livello nazionale riservata all’evento, organizzato grazie all’impegno del Presidente Sorgonà e di tutto il Consiglio Direttivo Provinciale AIAC di Reggio Calabria.