Calcio: il Rimini vince la Coppa Italia e nella sua dedica Colombi cita la Reggina

Vittoria per altri due ex amaranto, uno è anche reggino

La conquista della Coppa Italia dopo averla sfiorata nella passata stagione. Il Rimini festeggia il suo primo trofeo, avendo vinto all’andata contro la Giana Erminio e pareggiato nella partita di ritorno. Ai microfoni di RaiSport l’ex portiere della Reggina e oggi capitano dei romagnoli Simone Colombi: “Sono arrivato a Rimini nell’ottobre 2023 ed eravamo ultimi in classifica, alzare questa Coppa è il passo in avanti che tutti ci auguravamo e abbiamo lavorato per arrivarci. La dedica? È per me stesso, perché venivo due anni fa dal fallimento della Reggina, quando ti ritrovi a casa il 30 agosto non è facile.

Adesso non dobbiamo fermarci, ma continuare a crescere per poter portare tutta questa gente allo stadio ogni domenica. I playoff? Ce li giocheremo con la convinzione di essere una squadra che dovrà lottare su ogni palla in ogni partita perché tutto il nostro campionato è stato questo. Nei playoff potremo dare fastidio se continueremo ad essere questi”.

Insieme a Colombi altri due ex Reggina. Uno è il centrocampista Lombardi, 4 presenze e 1 gol con gli amaranto nella stagione 2022-23, l’altro è il Direttore Generale del Rimini, reggino, Giuseppe Geria.