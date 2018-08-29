Calcio – Rolando Bianchi potrebbe ripartire… dalla serie C
Il bomber che aveva declinato l'invito della Reggina potrebbe accettare la proposta dell'Albinoleffe: la carta della vicinanza al paese natale
29 Agosto 2018 - 10:38 | di Michele Favano
“In serie C sarebbe sceso solo per la Reggina”. Lo ha detto più volte il Ds della Reggina, perché questo era quanto venuto fuori da quel primo e unico colloquio con Rolando Bianchi. L’idea di Taibi era suggestiva, cioè quella di riportare a Reggio Calabria il bomber della serie A, uno dei grandi protagonisti di una miracolosa salvezza ottenuta dagli amaranto nella massima serie.
Sappiamo poi come si è concluso quel confronto avvenuto a Bergamo, con il centravanti che ha gentilmente declinato l’invito, comunicando al suo interlocutore di avere ancora la forza e soprattutto la voglia di giocare in un campionato di categoria superiore.
Oggi sul sito specializzato tuttoC.com, si parla di un interessamento per il calciatore dell’Albinoleffe, direttore sportivo Simone Giacchetta, e la possibilità che lo stesso accetti la proposta. Siamo in serie C, ma eventualmente se ciò accadesse, l’attaccante si potrà giocare la carta della vicinanza al suo paese natale.
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