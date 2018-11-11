Calcio serie D – Il Bari tenta l’allungo. Programma, i match delle reggine e classifica
Il Bari prova l'allungo e le squadre reggine scendono in campo: il programma completo della nona giornata e la classifica del campionato
11 Novembre 2018 - 11:06 | di Michele Favano
Si gioca oggi la giornata numero nove del campionato di serie D. Il Bari, che sembra poter fare campionato a parte, ospita il Città di Messina, derby calabrese tra Cittanovese e Castrovillari, la Palmese con tutte le problematiche societarie prosegue imbattuta il suo percorso e rende visita alla Sancataldese, Locri a Marsala, il Roccella aspetta sul proprio campo la Nocerina. Questo il programma completo:
Bari – Città di Messina
Cittanovese – Castrovillari
Marsala – Locri
Messina – Gela
Roccella – Nocerina
Rotonda – Portici
Sancataldese – Palmese
Troina – Igea Virtus
Turris – Acireale
CLASSIFICA
Bari 20
Nocerina 15
Gela, Locri 14
Turris (-2), Palmese, Portici 12
Sancataldese, Cittanovese 11
Marsala, Acireale, Castrovillari 10
Roccella 9
Troina 8
Città di Messina 6
Igea Virtus, Messina 5
Rotonda 3
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie