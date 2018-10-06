Calcio serie D – Il derby personale di Cucinotti, poi Franceschini contro Zeman
Il Bari cerca il quarto successo di fila, la Cittanovese ospita il Messina con l'esordio di Cucinotti e la Palmese sfida il Gela di Zeman: programma e classifica
06 Ottobre 2018 - 19:19 | di Michele Favano
Giornata interessante la numero quattro con il Bari che cerca in Sicilia il quarto successo consecutivo, mentre la Cittanovese del neo arrivato Danilo Cucinotti ospita il Messina. Partita particolare per il roccioso difensore reggino al suo esordio, ma visti i suoi trascorsi prima da tifoso e poi da calciatore della Reggina, anche un match particolarmente sentito.
Interessante anche il confronto tra la Palmese di Franceschini, quattro punti in due gare ed il Gela di Karel Zeman, dopo il Bari la squadra che gioca un grande calcio.
QUARTA GIORNATA
Igea – Bari
Turris – Rotonda
Castrovillari – Nocerina
Acireale – Roccella
Cittanovese – Messina
Città di Messina – Portici
Gela – Palmese
Locri – Troina
Marsala – Sancataldese
CLASSIFICA
Bari 9
Gela, Locri 7
Acireale e Sancataldese 6
Palmese 5
Igea Virtus, Troina e Nocerina 4
Cittanovese, Marsala, Rotonda, Castrovillari, Roccella e Messina 3
Turrisi, Messina e Portici 1
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