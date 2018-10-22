Dopo sei giornate il Bari non scappa: il Locri è secondo da matricola, la Palmese di Franceschini è ancora imbattuta

Dopo quattro giornate sembrava davvero che il Bari potesse giocare un campionato a parte. Altrettante vittorie e dominio totale su tutti, tanto da far pensare ad un percorso fin troppo scontato. Probabilmente i galletti alla fine conquisteranno il primo posto, ma non sarà una passeggiata così come hanno dimostrato gli ultimi due pareggi, il primo davanti al numeroso pubblico di casa contro la Turris ed il secondo nella giornata di ieri a Marsala.

Classifica molto corta a dimostrazione di un grande equilibrio almeno in questa prima parte di stagione, con la seconda forza del torneo come la matricola Locri, che sta dimostrando di poter giocarsi l’intero percorso con ambizioni diverse rispetto a quelle iniziali. Al momento è proprio la squadra reggina della jonica la prima antagonista del Bari e per i tifosi è legittimo sognare, seppur si è ancora alle prime battute.

Due compagini reggine che in qualche modo si accostano alla supercorazzata pugliese. Già detto del Locri, la seconda è la Palmese di Ivan Franceschini che, come il Bari, risulta ancora imbattuta in queste sei prime gare di campionato. I neroverdi sono collocati al centro della classifica con un cammino caratterizzato da una sola vittoria e ben cinque pareggi, a due punti dalla zona play off, ma anche a tre dai play out.