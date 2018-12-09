Calcio serie D – Oggi a Palmi il derby più atteso. Due amici contro: Franceschini-Zito
A Palmi sfida tra la Palmese di Franceschini e la Cittanovese mentre il Bari prova a prendere il largo: il programma della giornata e la classifica
09 Dicembre 2018 - 10:32 | di Michele Favano
Il Bari prova a prendere il largo, mentre l’incontro più atteso della giornata è quello che si gioca a Palmi tra la formazione di Franceschini e la Cittanovese. Questo il programma della giornata:
Castrovillari – Acireale
Gela – Marsala
Città di Messina – Turris
Igea Virtus – Locri
Nocerina – Messina
Palmese – Cittanovese
Portici – Bari
Roccella – Rotonda
Troina – Sancataldese
CLASSIFICA
Bari 33
Turris (-2) 27
Palmese, Marsala, Nocerina 22
Gela 20
Sancataldese, Portici 18
Castrovillari, Cittanovese, Locri 17
Troina, Acireale 15
Roccella, Città di Messina 13
Igea Virtus, Messina 9
Rotonda 6
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