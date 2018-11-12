Calcio serie D – Il Roccella cede in casa ai quotati avversari della Nocerina
I padroni di casa provano a rimettersi in gioco dopo le brutte prestazioni, ma la Nocerina va a segno due volte e porta a casa la terza vittoria esterna
12 Novembre 2018 - 10:10 | di Michele Favano
I padroni di casa a causa delle ultime brutte prestazioni hanno provato a mettere in difficoltà la squadra avversaria, ma dal canto loro, la Nocerina alla fine dei novanta minuti rientra a casa con la terza vittoria in trasferta e settimo risultato utile consecutivo. L’undici di Loccisano che oggi sostituiva lo squalificato Giampà parte a razzo, e, prova a concretizzare da subito le azioni che costruisce, in particolare con Feola al 18’pt e con Kargbo più tardi.
Il vantaggio della Nocerina e la reazione del Roccella
Purtroppo è la Nocerina ad andare in vantaggio al 35’pt con Simonetti che in piena area di rigore trafigge Scuffia. Il primo tempo quindi si chiude con i molossi in vantaggio. La ripresa inizia nel peggiore dei modi per i calabresi che vanno sotto dopo soli due minuti, il gol è di Ruggiero, che mette la palla alle spalle del portiere grazie ad una punizione magistrale. Il Roccella però non ha alcuna intenzione di mollare e crea diverse azioni da gol. Il giocatore che ha dato più filo da torcere alla difesa rossonera si dimostra Gattabria che sfiora più volte la rete. La gara ha un sussulto quando, i padroni di casa, finalmente accorciano le distanze con il neo entrato Santoro che segna in mischia. Galvanizzati dalla rete i calabresi provano il tutto per tutto negli ultimi minuti ma è brava la Nocerina a sapersi difendere. La gara va avanti così fino al triplice fischio dell’arbitro.
ROCCELLA-NOCERINA 1-2
ROCCELLA: Scuffia, Cordova, Strumbo, Catalano, Rondinelli (60′ Tassone), Vuletic (45′ Sicurella), Voltasio, Dicuonzo, Faella (68′ Santoro), Kargbo, Gattabria. a disposizione: Spano, Osei, Filippone, Braglia, Riitano, De Luca. All. Loccisano (squalificato Giampà).
NOCERINA: Feola, Vuolo, Salto, Pecora (38′ st Di Feo), Caso, Festa (28′ st Vatiero), Odierna, Ruggiero, Simonetti (43′ st Orlando), Giorgio (15′ st Cioffi), Cardone. A disp: Novelli, Accardo, Capaccio, Di Martino, Iodice. All. Viscido
Marcatori: 34′ Simonetti, 48′ Ruggiero, 92’Santoro
Arbitro: Gullotta di Siracusa
Ammoniti Pecora, Cardone, Feola(N), Catalano, Kargbo (R)
UFFICIO STAMPA A.S.D. ROCCELLA 1935
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