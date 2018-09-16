Calcio serie D – Subito la legge del Bari. Bene quasi tutte le reggine. I risultati
Il Bari parte forte a Messina, il Roccella vince 4-1 con la Turris, pareggiano Locri e Palmese e cade la Cittanovese: tutti i risultati della Serie D
16 Settembre 2018 - 18:22 | di Michele Favano
Ha preso il via il campionato di serie D, uno dei più interessanti degli ultimi anni. Parte a razzo il Bari di De Leurentiis con una vittoria netta sul campo del Messina, ottimo l’esordio del Roccella, straripante con la Turris, pareggiano Locri e Palmese, battuta la Cittanovese, questi i risultati:
Messina – Bari 0-3
Gela – Igea Virtus 1-1
Nocerina – Locri 1-1
Palmese – Città di Messina 0-0
Portici – Castrovillari 1-1
Roccella – Turris – 4-1
Rotonda – Marsala 1-0
Sancataldese – Cittanovese 3-2
Troina – Acireale 2-1
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