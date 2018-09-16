City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calcio serie D – Subito la legge del Bari. Bene quasi tutte le reggine. I risultati

Il Bari parte forte a Messina, il Roccella vince 4-1 con la Turris, pareggiano Locri e Palmese e cade la Cittanovese: tutti i risultati della Serie D

16 Settembre 2018 - 18:22 | di Michele Favano

Roccella e Città di Messina in campo, foto d'archivio di una partita di Serie D

Ha preso il via il campionato di serie D, uno dei più interessanti degli ultimi anni. Parte a razzo il Bari di De Leurentiis con una vittoria netta sul campo del Messina, ottimo l’esordio del Roccella, straripante con la Turris, pareggiano Locri e Palmese, battuta la Cittanovese, questi i risultati:

Messina – Bari 0-3

Gela – Igea Virtus 1-1

Nocerina – Locri 1-1

Palmese – Città di Messina 0-0

Portici – Castrovillari 1-1

Roccella – Turris – 4-1

Rotonda – Marsala 1-0

Sancataldese – Cittanovese 3-2

Troina – Acireale 2-1

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cittanovese CalcioSerie DU.S. Palmese Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?